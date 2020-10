Le président de la République a choisi le cadre du ministère de la Défense nationale et une assistance composée de hauts gradés de l'Armée nationale populaire pour évoquer le référendum sur la révision de la Constitution, du 1er novembre prochain. Le chef de l'Etat qui s'est rendu, hier, au siège du MDN, a clairement mis en évidence l'importance du chantier constitutionnel, comme la voie idéale pour l'instauration de la nouvelle République. «Asseoir les bases de l'Algérie nouvelle», passe inévitablement par un plébiscite populaire lors du référendum. Le président Tebboune qui revient sur le cadre de cette visite en le qualifiant de «bonne tradition entre le chef suprême des Formes armées et les cadres de l'Armée nationale populaire», confirme la symbiose parfaite entre les institutions présidentielle et militaire. L'Algérie qui y gagne énormément, renvoie l'image d'une République stable qui se prépare à accueillir deux événements majeurs, que le chef de l'Etat traduit comme «complémentaires pour la concrétisation de la construction de l'Algérie nouvelle en toute démocratie et liberté». On retiendra que le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale et le référendum populaire sur le projet d'amendement de la Constitution qui se croisent le 1er novembre prochain, ont un même objectif, celui de donner à l'Algérie un avenir démocratique véritable. En liant les deux actes politiques, le chef de l'Etat entend transmettre un message aux Algériens, quant à l'importance du bond que leur pays s'apprête à réaliser, principalement grâce au Mouvement populaire qui a rebattu les cartes politiques. Mais l'accomplissement de la nouvelle révolution passe par un plébiscite populaire de la Constitution, espère le chef de l'Etat. Les citoyens auront donc donné à leur pays une Loi fondamentale qui permettra l'émergence d'institutions, véritablement à leur image. À ce propos, le président de la République considère, devant un parterre d'officiers supérieurs et, au-delà par la vidéoconférence, à l'ensemble des cadres de l'ANP que le succès du processus référendaire est synonyme du retour du peuple dans la vie politique de la nation. Si le peuple sera invité à faire entendre sa voix, «librement et souverainement, pour exprimer sa conviction concernant les amendements constitutionnels», Abdelmadjid Tebboune ne cache pas son espoir de voir les changements proposés à la Constitution «plébiscités par le peuple algérien, afin que nous puissions de concert asseoir les bases de l'Algérie nouvelle». Celle-ci, précise le chef de l'Etat, sera «sous-tendue par deux piliers que sont la souveraineté nationale et une véritable concrétisation de la Justice sociale». Cet engagement repose sur les «principes de la Déclaration du 1er Novembre et le message des chouhada», confirme Abdelmadjid Tebboune.

L'esprit du 1er novembre qui guide la démarche présidentielle «dérange certaines parties», constate le président, tout en assénant: «Nous avons emprunté la bonne voie, car tout écart de la Déclaration du

1er Novembre serait un égarement.» Le président Tebboune rappelle, ainsi l'importance de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution, duquel «nous nous imprégnons pour nourrir les valeurs de l'indépendance et la puissance de l'Etat fort de ses institutions constitutionnelles, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP)».

Tout son discours, le chef de l'Etat l'a dédié à la jeunesse algérienne et promet de miser «sur les jeunes en tant que pierre angulaire de l'économie du savoir et des start-up». L'engagement est donc ferme et l'intention dénuée de toute posture politicienne. La conviction du chef de l'Etat est visiblement très sincère lorsqu'il est question de la jeunesse. Cette catégorie de la société n'est jamais revenue avec autant d'insistance dans la bouche de tous les présidents qui ont dirigé l'Algérie. Tebboune qui lui ouvre toutes les portes sait qu'à travers sa politique, le pays réalise un investissement sûr. Le président est sans nuance sur le sujet. Ces jeunes «sont en quête d'une telle opportunité pour s'affirmer et laisser éclore les potentialités qu'ils ont démontrées durant la pandémie». C'est cela un investissement sûr à 100%. Une jeunesse qu'on retrouve partout. Dans les entreprises, dans l'administration, dans la culture et aussi à l'armée. À ce propos, justement, le président de la République n'a pas manqué de saluer «le haut niveau de formation dispensée aux vaillants cadets de la nation dans diverses spécialités». C'est dire l'attachement qu'éprouve le chef de l'Etat à cette catégorie de la société. N'étaient-ce pas des jeunes qui ont déclenché la révolution du 1er novembre?