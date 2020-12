Une octogénaire vivant seule, a été retrouvée assassinée à son domicile, il y a une dizaine de jours. Ces meurtriers présumés viennent d'être arrêtés par les forces de l'ordre. Il s'agit de 7 jeunes, âgés entre 18 et 30 ans, suspectés d'avoir commis ce crime pour combrioler la vieille dame. Selon un média arabophone, la victime, âgée de 82 ans, a été découverte à l'intérieur de son domicile où elle vivait seule depuis la mort de son époux, mains ligotées et son corps présentait plusieurs hématomes, signes d'actes de violences. Prévenus, les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux du crime. Les services de sécurité, de leur côté, ont diligenté une enquête afin d'identifier le ou les auteurs de ce nouveau crime. Selon les premières investigations, sept personnes, âgées de 18 à 30 ans, sont impliquées dans le meurtre de la femme âgée. Arrêtés, les individus, tous de sexe masculin, font face à de multiples chefs d'accusation, essentiellement «vol avec effraction, séquestration, torture, non assistance à personne en danger et meurtre avec préméditation».