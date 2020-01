Les préparatifs des assises des forces du Pacte d’alternative démocratique, prévues ce samedi à la salle Ali Maâchi de la Safex, aux Pins maritimes à Alger, vont bon train, a souligné, hier, le premier secrétaire national du FFS, Hakim Belahcel. Ce dernier a démenti l’information selon laquelle «la direction de la Safex a annulé son accord préalable». «Conformément à la réglementation en vigueur, les Forces du PAD, qui ont introduit, dimanche dernier, une demande d’autorisation au niveau des services de la wilaya d’Alger, après avoir obtenu un accord de réservation préalable de la direction de la Safex, attendent la réponse pour ce jeudi, dernier délai fixé par la wilaya», a indiqué, hier, le même responsable. «Jusqu’à hier aucune autorisation n’est parvenue au PAD», a affirmé, le représentant du PT, Ramdane Taâzibt. «Dans le cas où l’autorisation n’est pas obtenue, les assises seront organisées au niveau du siège du RCD», a-t-on assuré. «Une rencontre technique des représentants des partis constituant le PAD (RCD, MDS, FFS, UCP et PLD) s’est tenue, hier, pour élaborer une plate-forme politique», a fait savoir Belahcel. «Le document qui sortira de cette réunion sera soumis à l’appréciation des participants aux assises de ce samedi.» à titre de rappel, le PLD, qui a gelé ses activités au sein du PAD suite à son désaccord quant à la sous-estimation du danger islamiste par certaines composantes, a annoncé sa participation aux assises. Il est à noter que l’objectif premier de ce rendez-vous est la préparation de la conférence nationale de transition. à travers cette initiative, les acteurs politiques regroupés dans ce pacte veulent rééditer la rencontre de Mazafran organisée en 2014. Cette conférence nationale inclusive est censée conduire l’alternative démocratique et le processus constituant.Plus de 300 participants, dont de nombreux activistes et figures du Hirak sont conviés à prendre part à ces assises. Les assises se tiendront sans les islamistes, dont une variante, en l’occurrence les anciens de l’ex-FIS dissous, activant au sein de l’association Rachad, opèrent un travail de fond au sein du Hirak, en investissant les marches hebdomadaires, tout en tentant de diffuser leurs slogans qui, pour l’heure, ne sont pas repris par les manifestants. Toutes les forces politiques, syndicales, étudiantines, associatives ainsi que les ligues des droits de l’homme, les personnalités nationales et les organisations de la société civile, y sont invitées. Pour le PAD, « les revendications d’une transition démocratique entraînant le démantèlement du système, ainsi que le recouvrement de la souveraineté populaire à travers un processus constituant souverain, sont portées par une majorité de notre peuple en lutte contre la continuité du régime ». Pour rappel, plusieurs wilayas sont dotées d’une représentation du Pacte de l’alternative démocratique (PAD). Seuls ceux qui partagent la démarche d’aller vers la transition démocratique et la rupture avec le pouvoir en place peuvent participer à cette rencontre. Les organisations, syndicats et personnalités politiques ayant pris part aux deux précédentes réunions tenues le 26 juin et le 9 septembre 2019, seront présents. Ces assises constitueront « une étape de convergence de toutes les forces de l’Alternative démocratique en vue de la tenue d’une conférence nationale indépendante du pouvoir».