À la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs met en garde les citoyens. Il les appelle à respecter «vigoureusement» les mesures préventives face à la propagation du Covid-19 à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Rappelant la recrudescence de l'épidémie enregistrée, ces derniers jours, le département de Youcef Belmehdi, met l'accent sur l'impératif de faire preuve de responsabilité individuelle et collective et de respecter sans relâchement les mesures sanitaires pour préserver les vies humaines. Il demande aussi d'éviter l'utilisation des produits pyrotechniques et des feux d'artifice au regard des dangers et des préjudices qu'ils causent à la société. Le ministère a appelé, dans ce sens, l'ensemble des citoyens à «célébrer le Mawlid dans des salles prévues à cet effet, et ce en coordination avec les autorités locales». Les Algériens sont appelés, également, à «célébrer cet événement chez eux en respectant les mesures recommandées à même de protéger les citoyens contre la propagation du virus».