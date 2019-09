L’annonce du gouvernement de l’application d’une mesure incitative au profit des médecins spécialistes exerçant dans le Sud ne suscite pas l’enthousiasme de la majorité du personnel médical. Les réactions exprimées dans ce sens, ont été, très mitigées. C’est en tout cas, ce que révèlent les témoignages recueillis auprès de différents acteurs composant le corps médical.

Pout le docteur Khellaf Daoudi, maître assistant en anesthésie et réanimation au CHU de Constantine, l’annonce inhérente à l’augmentation des salaires des praticiens spécialistes établis dans le Sud, relève d’une « politique de rafistolage », a-t-il laissé entendre, hier, à L’Expression. Développant son propos, notre interlocuteur a expliqué que nonobstant le fait que l’augmentation des salaires a toujours fait partie de la plateforme de revendication des praticiens de la santé, « elle ne représente pas dans ce contexte, la priorité absolue ». Il expliquera que les régions du Sud font face depuis des lustres, « à un véritable désert médical ». Il rappellera dans ce sillage, les conditions pitoyables qui caractérisent les infrastructures hospitalières du Sud et des Hauts-Plateaux, et l’absence totale de l’accompagnement du médecin. « L’absence d’un plateau technique digne de ce nom dissuade vite le médecin à y rester », soutient-il, en estimant que c’est pour cette raison que les praticiens optent pour le Nord. Khellaf Daoudi considère qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les beaufs, et de fait, avant de procéder à une révision de la grille salariale du médecin, il serait d’abord judicieux de revoir tout «le système de santé algérien». Lequel, ajoute-t-il, est caractérisé par une gestion anarchique des hôpitaux». Pour lui, il est plus qu’urgent de remettre à jour ce système agonisant. Il pointera du doigt, une politique de «bricolage», laquelle consiste à réparer les choses de façon superficielle. «Les responsables doivent avoir une vision plus profonde que cela, s’ils veulent constater un changement», a-t-il indiqué. Khellaf Daoudi estime dans ce sens, que le fait de se focaliser sur une augmentation de salaire, n’augurera certainement pas «de meilleurs jours pour le secteur de la santé». Il explique que comme lui, d’autres médecins ne porteront pas grand intérêt à cette mesure si elle n’est pas accompagnée d’un changement «radical» de notre système sanitaire, qui demeure pourri jusqu’à la moelle. D’autres parties du personnel médical évoqueront cette annonce comme un «simple effet d’annonce». «Il s’agit encore de mesures qui ne feront jamais l’objet d’une réelle application sur le terrain», a indiqué l’un des médecins résidents relevant du CHU Mustapha Pacha, ajoutant que cette démarche peut avoir une relation directe avec la campagne pour la prochaine élection présidentielle.

En contraste, les principaux syndicats relevant du secteur de la santé «se sont félicités» dimanche des mesures, annoncées la veille par le gouvernement, au profit des médecins exerçant dans le Sud du pays et les Hauts-Plateaux, considérant qu’elles traduisent «une volonté politique», tout en plaidant pour leur application effective sur le terrain. «Pour peu qu’elles ne soient pas des effets d’annonce, ce sont des décisions très positives et nous les avons revendiquées depuis longtemps. Le gouvernement s’est finalement rendu compte du vide existant en matière de spécialistes de la santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux», a commenté, dans une déclaration à l’APS, le président du Conseil national de l’ordre des médecins algériens, le docteur Mohamed Berkani Bekkat. Tout en considérant que les mesures annoncées traduisent une volonté politique des autorités, ce dernier s’est notamment félicité de la revalorisation du salaire des praticiens, de la levée du gel sur les projets relevant du secteur de la santé et des dispositions inhérentes au service civil.

Cela étant, il a suggéré, s’agissant de la revalorisation du salaire, d’y apporter «plus de visibilité et de clarté», dans la mesure où, s’est-il interrogé, «il s’agit de savoir si cette mesure concerne le salaire de base ou bien les indemnités, auquel cas elle serait moins intéressante».

Tout en relevant également «l’importance» des incitations au profit du secteur privé, docteur Bekkat a déploré, néanmoins, que «les partenaires sociaux n’aient pas été associés au préalable pour les décisions prises», plaidant pour la nécessité «d’en informer les professionnels de la santé». Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp), le docteur Lyès Merabet, a pour sa part, salué la levée du gel sur les projets à l’actif du secteur de la santé, considérant qu’elle est de nature à «renforcer le maillage déjà existant» dans le Sud et les Hauts-Plateaux.