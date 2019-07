A l’issue de cette session extraordinaire ils ont préconisé «la constitution des collectifs d’avocats pour assurer la défense des manifestants arrêtés», «d’intégrer des bâtonniers dans ces collectifs de défense des manifestants», «une grève illimitée» et «une marche nationale des avocats à Alger». D’autres intervenants ont proposé «trois marches synchronisées des avocats, au Centre, à l’Ouest et à l’Est, appuyées par une grève générale pour jeudi. Beaucoup ont suggéré que l’organisation adopte «son rejet de la nouvelle offre de Bensalah pour un dialogue inclusif» et «d’exiger son départ et celui du gouvernement». A l’unanimité, les avocats ont dénoncé et condamné «les atteintes aux libertés individuelles et collectives» et «les arrestations arbitraires des manifestants». La réunion des robes noires ne s’est pas tenue sans difficulté, faut-il le noter. Il aura fallu tout un périple de salle en salle, pour atterrir enfin dans une structure hôtelière privée pour se regrouper. Ceci après plusieurs refus de demandes d’autorisation pour la tenue de ladite assemblée au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa et le complexe touristique étatique «Les Hammadites» à Tichy. Près de 340 avocats relevant des 21 barreaux que compte l’Unba au niveau national ont pris part à ce rendez-vous extraordinaire pour débattre essentiellement de deux points à l’ordre du jour Il s’agissait du stage de formation des nouveaux avocats (Capa) et la position «officielle» de l’organisation. Si le point lié au plan professionnel n’a pas trop suscité de débats, ce n’est pas le cas de la position de l’organisation par rapport au Mouvement populaire de contestation en vigueur depuis le 22 février dernier. Les différentes interventions ont été empreintes d’engagement qui en dit long sur l’inquiétude de la corporation quant à l’évolution de ces deux dernières semaines marquées essentiellement par des arrestations et des détentions qui n’ont de valeur que d’apeurer les manifestants et de réduire de l’ampleur du mouvement national pour la changement. C’est pour quoi, de nombreux avocats ont plaidé pour l’«accompagnement du Mouvement dans son combat pour le changement radical de système ». Il va de soi que l’ensemble des intervenants des différents barreaux a tenu à «dénoncer et à condamner les arrestations arbitraires des manifestants pour le port du drapeau amazigh » avec en sus des détails sur les voies et moyens pratiques pour matérialiser cet accompagnement du mouvement. « Depuis Socrate, les avocats sont toujours à l’avant-garde des révolutions. Aujourd’hui nous ne pouvons pas restés inactifs devant l’évolution de la situation qui se singularise par des bastonnades policières dignes de l’OS dont nous dénonçons et condamnons fermement ces brutalités policières », a déclaré un participant.