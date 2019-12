Le procès de deux ex-Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, de trois ex-ministres de l’Industrie, d’un ancien ministre des Travaux publics et de l’ex-wali de Tipasa, ainsi que de trois hommes d’affaires – Hassan Laribi, patron de KIA Motors Algérie, Mohamed Baïri, patron du groupe Ival, et Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme, qui s’est ouvert lundi dernier au tribunal de Sidi M’hamed, a été reporté à aujourd’hui. Une décision prise par le juge à la suite d’une demande formulée par la défense en raison de l’absence des conditions adéquates pour la tenue des audiences dans la sérénité. En fait, lundi, au tribunal de Sidi M’hamed, c’était la grande pagaille et il était quasiment impossible d’y tenir un procès vu que même des avocats n’avaient pas réussi à rejoindre la salle d’audience. Mais au-delà du côté organisationnel, la demande de report du procès exprimée par la défense est motivée par des raisons beaucoup plus importants. Ces derniers, qui ont été étonnés de voir le procès reporté de 48 heures, refusent que leurs mandants servent d’alibi pour la tenue d’un procès expéditif à des fins politiques. En général, les renvois se font toujours sous huitaine sauf pour les procès en référé, or les dossiers examinés dans cette affaire n’ont pas un caractère d’urgence. C’est la raison pour laquelle la défense estime que la programmation du procès des anciens hauts cadres juste avant la tenue de l’élection présidentielle et son renvoi de deux jours seulement, n’est pas fortuite. «C’est un référé pénal. C’est inadmissible. Si nous ne réagissons pas, nous serons comptables devant les justiciables» a d’ailleurs dénoncé Me Berghel. Et il n’est pas le seul. Lors de la tenue d’une réunion improvisée juste après le prononcé du report par le juge, Me Sellini, le bâtonnier d’Alger, a soutenu que les avocats refusent de cautionner un «procès politique expéditif et revanchard». C’est là l’une des raisons du boycott de la séance d’aujourd’hui, décidé par les robes noires. Mais il y en a d’autres, toutes aussi importantes. En premier, il y a l’incompétence du tribunal de Sidi M’hamed à juger cette affaire pour la simple raison que la Constitution, Loi fondamentale du pays, prévoit dans son article 177 qu’un Premier ministre ne peut être jugé que par une Haute cour de l’Etat, or, cette dernière n’a pas encore vu le jour. Outre cette inconstitutionnalité, les avocats ont dénoncé les irrégularités des procédures. La première est la décision «unilatérale» du magistrat de faire jonction entre trois dossiers : l’un renvoyé par la Cour suprême concerne les hauts fonctionnaires de l’Etat, l’autre est lié à Mohamed Baïri et Ahmed Mazouz, le troisième concerne Hassan Larbaoui. Une décision «sans débat et sans interrogatoire ? Ne sommes-nous pas devant une interférence de l’Exécutif sur le travail du juge ?» s’est interrogé Me Sellini soulignant que le renvoi de ces affaires a été décidé en un temps record et qu’aucun avocat n’a reçu les dossiers ou les pièces y afférentes pour se préparer. «Avant même l’ouverture du procès, la décision de jonction était déjà annoncée. Cela veut dire qu’il y a eu instruction. Nous refusons de cautionner de telles dérives», a ajouté le bâtonnier. Abondant dans le même sens, Me Fetnassi a tenu à relever que l’ordonnance de renvoi, faite le 20 novembre dernier, a été signée en moins de deux heures. «Ils n’ont même pas respecté les délais prévus par la loi pour l’organisation de l’audience : 20 jours pour les non-détenus et 30 jours pour les détenus» a rappelé l’avocat. Me Berghel est scandalisé «nous avons été informés du renvoi de ces dossiers par le ministre de la Justice, sur les chaînes de télévision !». Pour les avocats, l’heure est grave car la justice est bafouée. Pour le bâtonnier et les autres avocats, tout accusé a droit à un procès équitable avec toutes les garanties de sérénité et de transparence. Or, ils restent persuadés que l’on veut transformer le procès des ex-Premiers ministres en un «procès politique». Mieux encore, en «une sentence destinée à la consommation publique. Les prévenus ne sont que des boucs émissaires qu’il faut sacrifier», comme l’a déclaré Me Sellini qui dit au nom de toute la corporation : «Nous refusons, en tant qu’avocats, d’être complices de cette mascarade. S’ils veulent à tout prix les condamner avant l’élection, ce sera sans nous. Nous en avons marre d’avoir honte de notre justice. Nous refusons de continuer à baisser la tête à cause de l’état dans lequel on se trouve. Jusqu’à quand continuer à assister à des pseudo-procès ?». Le mot de la fin revient sûrement à Me Miloud Brahimi qui estime que ce qui se passe dans les tribunaux n’est que le prolongement de ce qui se passe dans le pays : «Nous assistons à une justice-spectacle ». Que va décider le juge aujourd’hui ? Ce dernier peut nommer des avocats d’office mais pas avant d’accorder un délai aux prévenus pour prendre attache avec leurs défenseurs ou du moins constituer d’autres. Logiquement donc, le procès sera à nouveau reporté.