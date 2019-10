Les avocats sont en colère et ils le feront savoir jeudi prochain lors de la marche nationale à laquelle a appelé l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa) à Alger, mais aussi à travers leur correspondance adressée à l’Assemblée populaire nationale exigeant une séance de travail. De quoi s’agit-il exactement ? En fait, il est question de deux revendications totalement distinctes. La première revendication est portée par toutes les organisations des avocats et a été décidée à la suite des entraves que rencontre la défense dans l’exercice de son métier.

Les avocats ont décidé d’organiser une marche nationale pour dénoncer les « entraves rencontrées lors de l’exercice de leur mission dans la défense des détenus». Rejetant «toute forme de dépassement et d’entrave à l’encontre de la liberté d’expression, de la liberté de manifester et de la liberté de circulation», les robes noires dénoncent également les arrestations opérées parmi les manifestants pacifiques. «Ces arrestations constituent une violation des droits et des libertés consacrées par la Constitution et les conventions ratifiées par l’Algérie», affirme l’Unoa qui appelle les magistrats, en tant que pouvoir «indépendant», à «n’obéir qu’à la loi et à leur conscience dans leur traitement des affaires qui leur sont soumises».

La seconde revendication inscrite dans l’agenda des avocats a trait aux nouvelles dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances 2020. Les avocats estiment que de telles dispositions pèseront lourd sur leurs revenus.

Raison pour laquelle, une correspondance a été adressée au président de la commission des finances à l’Assemblée populaire nationale (APN) par l’Union nationale des barreaux d’Alger dans laquelle celle-ci sollicite une réunion de travail afin d’examiner les nouvelles dispositions du PLF 2020.