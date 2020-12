Les affaires liées au montage automobile pourraient toutes être rejugées. La décision de cassation du jugement en appel du procès des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que des ex-ministres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, prise par la Cour suprême, permet en effet, d'envisager un nouveau procès avec une cour, autrement composée, concernant les autres dossiers. Cette perspective, saluée par plusieurs avocats que nous avons contactés, suscite l'espoir d'une probable relaxe pour les membres du gouvernement, d'autant que l'une des motivations de la cassation tient au fait que les juges d'appel n'ont pas suffisamment explicité les raisons qui les ont amenés à prononcer les peines d'emprisonnement. Cela revient à dire qu'il sera fait obligation à la cour lors du nouveau procès, qui s'ouvrira le 26 décembre prochain, d'expliciter clairement les motifs de droit justifiant des verdicts de privation de liberté.

Pour Me Fatiha Belgacem Chellouche, membre du collectif d'avocats représentant l'ex-ministre Youcef Yousfi, elle estime déjà que les éléments du délit ne sont pas constitués, ce nouveau procès est l'occasion de souligner l'absence de délit de corruption. «L'activité du montage automobile n'est pas sortie du néant. Elle répond à un processus gouvernemental qui, déjà en 1993 a fait voter une loi sur la promotion de l'investissement. Il y a aussi le cahier des charges concernant le montage automobile qui prévoit des avantages douaniers et fiscaux au profit des investisseurs», signale Me Belgacem Chellouche, arguant que cette activité est régie par la loi.

L'avocate ne s'arrête pas là. Elle précise que le processus même de délivrance des agréments est très codifié. «Il y a d'abord l'obligation faite aux assembleurs de lier des partenariats avec de grandes firmes, internationalement reconnues», note Me Belgacem Chellouche. Et d'ajouter: «Une commission interministérielle technique délivre préalablement l'autorisation stipulant que l'investisseur a rempli les critères du cahier des charges. L'intervention du ministre est simplement administrative. Il signe le document de la commission, lequel fait l'objet d'une étude par le Conseil national d'investissement.» Dans ce parcours, l'intervention du ministre ne peut être assimilée à un acte de corruption, estime notre interlocutrice, au motif d'ailleurs que «le document passe d'abord par une commission et finit au CNI». On ne peut pas imaginer un quelconque enrichissement illicite dans ce genre d'actes administratifs, insiste l'avocate de Youcef Yousfi. «Nous ne sommes pas là dans un cas de figure de marché public», insiste-t-elle, non sans souligner le profil de l'ex-ministre qui «a présidé l'Opep. Il a reçu la décoration de l'ordre du Soleil Levant des mains de l'Empereur du Japon. Il a été plusieurs fois ministre. Son parcours politique est sans tache et même exceptionnel», relève Me Belgacem Chellouche. Il faut dire que ce qui vaut pour Yousfi, vaut également pour Bedda. Les deux Premiers ministres qui, eux, président le CNI, interviennent en bout de chaîne et la décision est là encore administrative.

Me Miloud Brahimi, membre du même collectif que Me Belgacem Chellouche estime qu'«on aurait pu faire l'économie de ce genre de procès». Le propos est direct et les raisons de cette déclaration rejoignent les explications de sa consoeur sur l'absence d'éléments délictuels dans le dossier de son client. Ces ministres, dit-il, «sont jugés pour des faits de gestion». Et Me Brahimi de rappeler la déclaration du président de la République qui s'est clairement élevé contre la pénalisation de l'acte de gestion. Pour le nouveau procès qui s'ouvre ce samedi, Me Brahimi dit souhaiter «un déroulement dans la sérénité» et affirme se baser sur «la déclaration du président Tebboune qui a insisté sur le fait qu'il fallait arrêter de juger pénalement les erreurs de gestion».

La décision de la Cour suprême est aussi saluée par les collectifs de défense des prévenus dans d'autres affaires liées au montage automobile. Les procédures sont engagées et l'espoir de les voir couronner de succès est de mise après l'arrêt de la Cour suprême concernant la première affaire. Les avocats de Mourad Oulmi sont dans cet état d'esprit et Me Sassi, qui est objectivement dans la perspective d'un nouveau procès pour son client, affirme qu'il se battra pour une relaxe. «Mourad Oulmi s'est strictement conformé au cahier des charges. Il n'a commis aucune infraction», soutient l'avocat, qui n'omet pas de souligner que «beaucoup de facteurs entrent en jeu dans cette affaire.» Sa consoeur Me Hakimi, constituée dans le même dossier affiche la même détermination de sortir Oulmi de prison.

Dans le nouveau procès qui s'annonce palpitant au regard de la volonté des avocats à se faire entendre, la principale interrogation tient dans l'atmosphère sociopolitique de l'heure. En principe, les passions sont quelque peu retombées et la sérénité, recherchée par Me Brahimi, sera à n'en pas douter un facteur essentiel dans un procès qui fera date.