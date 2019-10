De nombreux avocats, venus de différentes wilayas du pays, ont investi, jeudi, les rues de la capitale. Les robes noirs qui ont répondu à l’appel de l’Union nationale des barreaux d’Algérie (Unba), ont défilé à travers les rues d’Alger. Elles ont sillonné le boulevard Zighoud-Youcef, la rue Asselah Hocine avant de revenir au tribunal de Sidi M’hamed, où elles ont tenu un rassemblement.

Les avocats ont notamment réclamé «l’indépendance de la justice» et protesté contre «les arrestations de manifestants, militants, activistes et journalistes lors des marches hebdomadaires du mouvement. «Libérez la justice!», «la défense veut un Etat de droit», « les avocats dénoncent la justice du téléphone», ont-ils également clamé. «Libérez la justice !», ont clamé d’emblée les avocats, dont la procession s’est ébranlée depuis le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Les robes noires ont repris à tue-tête les slogans habituels du mouvement. Elles ont aussi réclamé la libération de tous les détenus à leur tête Lakhdar Bouregaâ qui croupit depuis fin juin dernier dans la prison d’El Harrach. «Libérez la justice» . «Non à la répression», «Libérez les détenus», peut-on lire sur des pancartes arborées par des avocats.

«La défense est la voix du peuple !» , «Barakat adalat téléphone (basta la justice du téléphone !», ont-elles encore scandé. Plusieurs avocats membres des collectifs de défense des détenus ont pris part à cette manifestation à l’image de Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul, Fetta Sadat et Noureddine Benissad. Ce dernier, qui est également président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (Laddh) a dénoncé «les multiples arrestations et poursuites contre des citoyens qui n’ont fait qu’exprimer leur opinion». «A travers leur manifestation, les avocats veulent réaffirmer leur attachement aux droits de la défense et aux droits des justiciables, dont celui de manifester et d’exprimer une opinion», a-t-il ajouté.

Tout en marquant une halte devant le siège de l’APN, les manifestants ont scandé en direction des députés : «Vous avez vendu le pays, voleurs !». La dernière marche des avocats remonte à juillet dernier. «Les robes noires ont accompagné depuis le début, le Mouvement populaire qui revendique le changement de système politique», soutiennent de nombreux avocats. «Nous condamnons vigoureusement les arrestations et incarcérations des manifestants, visant à casser le mouvement», ont indiqué d’autres. «Nous soutenons le Mouvement populaire, participons aux manifestations hebdomadaires tandis que beaucoup d’entre-nous défendent bénévolement les détenus du Hirak», souligne une avocate. «Aujourd’hui les avocats se sont mobilisés pour dire non à la répression, non aux atteintes aux droits et libertés fondamentaux des citoyens, et non à l’instrumentalisation de la justice et exprimer ainsi notre solidarité aux détenus d’opinion, dont l’arrestation et la mise en détention préventive ne reposent sur aucun fondement juridique», explique-t-on.

A titre de rappel, le décompte du Comité national pour la libération des détenus (Cnld), fait état d’une centaine de personnes parmi les manifestants et militants, placés en détention provisoire, pour des faits liés à la contestation.