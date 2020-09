Le dernier décompte de la Protection civile s’élève à 57 corps repêchés sans vie au niveau des plages depuis le début de leur déconfinement. C’est ce que nous avons appris hier, du lieutenant Ben Amzal Zohir, un responsable au sein de la cellule de communication de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Le responsable nous a précisé que depuis le 15 août dernier, jusqu’à hier matin, parmi les 57 victimes mortes sur notre vaste littoral, 39 personnes ont été repéchées sans vie, au niveau des plages non sécurisées et non autorisées à la baignade. Ce bilan, qui donne froid dans le dos, affirme que les vagues d’estivants continuent de se rendre dans les plages isolées et dangereuses, au péril de leurs vies. En dépit des nombreuses campagnes organisées à la venue de chaque saison chaude, par la Protection civile et les différents corps de sécurité, le décompte macabre de la Protection civile est là pour dire que les baignades mortelles au niveau des plages dangereuses persistent. S’agissant des détails, le lieutenant Ben Amzal Zohir indique que parmi les 57 victimes mortes sur nos plages, la wilaya de Mostaghanem déplore le bilan le plus lourd, avec 12 personnes, suivie de Béjaïa deuxième avec de neuf victimes et de Jijel, troisième avec 7 décès. Ce bilan funeste aurait pu être plus lourd sans l’intervention des agents de la Protection civile chargés de la surveillance des plages qui ont, selon notre interlocuteur, «réussi à sauver de justesse pas moins de 12 205 estivants.» Par ailleurs, il est évident de noter que le travail des éléments de la Protection civile n’a pas démarré en même temps que l’ouverture des plages, puisque le même responsable nous a révélé que les noyades mortelles ont débuté avec l’arrivée de la canicule. Une période qui s’est transformée dans le pays en une période d’alerte, où le phénomène des noyades dans les barrages et les retenues d’eau, refait surface.