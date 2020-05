Le déconfinement se dessine mais pas pour toutes les régions du pays. Les habitants de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset, pourront retrouver une vie normale. Logique. Elles ne recèlent aucune contamination alors que l'on dénombre un seul décès à Tindouf. C'est la partie du territoire national qui a été pratiquement épargnée par l'épidémie de coronavirus. Cela s'explique certainement par la faible densité de la population, sans exclure une observation plus stricte des mesures barrières et de distanciation physique qui ont permis au Covid-19 de ne pas y faire son nid, contrairement aux villes du Nord du pays, plus peuplées certes, mais moins soucieuses en matière d'application des recommandations pour freiner la propagation du coronavirus.

La réactivité des pouvoirs publics par rapport à la fulgurante et dévastatrice propagation du Covid-19, les fermetures de ses frontières, des mosquées, des écoles, des marchés, l'interdiction, la suspension de certaines activités commerciales, des transports publics, aériens, maritimes... lui ont incontestablement évité le pire. Il faut reconnaître cependant qu'elle n'a pas cessé de progresser pour faire de l'Algérie un des principaux foyers de cette pandémie en Afrique. Elle occupe la seconde place, derrière l'Egypte, concernant le nombre de décès. Au niveau national, Blida, Alger, Oran, Sétif, constituent le quatuor de tête des wilayas les plus touchées. Elles totalisent 3 289 cas de contamination sur les 8 997, selon un bilan arrêté le 28 mai, soit plus du tiers des individus infectés. Elles sont talonnées par Oran, avec 589 cas, Sétif 549, Constantine 436...Comme on peut le remarquer, le Covid-19 sévit d'Est en Ouest ainsi qu'au centre du pays, où il semble avoir trouvé un terrain favorable. Les plus grandes villes du pays en sont les plus exposées et se retrouvent face à la menace dévastatrice du Covid-19. La capitale est devenue son second foyer, pratiquement au coude-à-coude avec la ville des Roses, départ de la pandémie de coronavirus. Ces deux wilayas affichent 302 cas de décès sur les 630 enregistrés le 28 mai, soit près de la moitié des personnes mortes à travers le territoire national. La wilaya d'Alger comptait 130 décès et devance celle de Blida, qui en totalisait 120. Viennent ensuite Sétif avec 33 décès, Tipasa 32, Bordj Bou Arréridj, 29, à Constantine on y dénombrait 20 morts, Oran et Béjaïa 19 chacune. Le non-respect des gestes barrières, de la distanciation physique, ont incontestablement fait exploser le nombre de contaminés. Un phénomène qui s'est exacerbé avec le début du Ramadhan. Les bilans quotidiens annoncés par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, ont tous affiché trois chiffres, atteignant le record de 200 durant ce mois sacré. Certaines wilayas, qui étaient plus ou moins épargnées, font désormais partie du peloton des régions qui enregistrent le plus de cas de contamination. Tipasa, Béjaïa, Tlemcen, Ouargla, font partie des 10 wilayas les plus touchées.

Les premiers signes de négligence, du fléchissement notoire des gestes barrières, y sont apparus au lendemain des mesures prises en faveur de la reprise de certaines activités commerciales, décidées par le gouvernement. Les premiers signes d'une décrue sont cependant significatives depuis le 26 mai. Le nombre de contaminés est en nette diminution.

Les mesures prises durant l'Aïd, le tour de vis donné aux horaires du déconfinement partiel, l'interdiction de circulation des automobiles, des motos durant les deux jours qui ont suivi la fin du mois sacré, le port obligatoire du masque, y ont sans doute contribué. Une lueur d'espoir pour le retour à la vie normale se dessine. Aux Algériens de ne pas la compromettre.