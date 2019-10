Après un retard de plusieurs mois, les travaux de démolition des bâtisses touchées par le glissement de terrain viennent de reprendre. C’est, hier, lundi que le chantier a repris son activité suite à la décision des services concernés de hâter la cadence avant l’arrivée de la saison hivernale. Les périodes pluvieuses sont favorables à la survenue des affaissements d’où subitement, cet entrain des autorités à lever toutes les causes d’une catastrophe annoncée.

Ce glissement de terrain qui frappe la ville de Aïn El Hammam est en effet une catastrophe annoncée vu le danger qui pèse sur une grande partie de ce centre urbain depuis plusieurs années. Chaque fois que les pluies tombent sur la ville, des bâtiments en R+4 penchent un peu plus devant le regard impuissant des habitants qui attendent toujours leur démolition. Ces travaux plusieurs fois annoncés n’ont jamais vu le jour. Ce qui laissait perplexes les populations qui vivent constamment sous l’épée de Damoclès suspendue à leur tête. En fait, les habitants qui ne cessaient pas de réclamer avec insistance le lancement des travaux de démolition des bâtisses touchées ont toujours une réponse mi-figue, mi-raisin. Les services de la mairie rétorquaient à leurs interlocuteurs que le travail est du ressort des

services concernés au niveau de la wilaya. Ainsi donc, hier, les habitants de la ville étaient agréablement surpris de constater que le chantier était en activité. L’entreprise chargée de la démolition a lancé les travaux. De leur côté, les gens ont bien accueilli la nouvelle. Il est vrai que c’est là un véritable soulagement. Ces derniers qui vivent sous la menace de voir ces bâtiments s’effondrer ont longtemps attendu ce chantier. Aujourd’hui donc, à quelques semaines seulement du retour des grandes pluies et du grand froid sur cette ville située sur les cimes du Djurdjura, la menace commence à se dissiper.

Il est à noter que le phénomène des glissements de terrain touche plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. L’année dernière, un tronçon de la RN12 longeant la ville d’Azazga a été emporté sur plusieurs kilomètres par les eaux pluviales. Un glissement de terrain est survenu durant la nuit a provoqué le blocage de la circulation automobile durant plusieurs jours. A Tigzirt, située sur le littoral, un gigantesque glissement de terrain a failli emporter la moitié de la ville. Un affaissement sur plusieurs kilomètres a en effet touché la partie Est de cette cité antique. Son étendue touche plusieurs kilomètres de côtes marines. Enfin, le lancement des travaux de démolition à Aïn El Hammam est, selon les techniciens, le début d’une vraie solution. Il était en effet inconcevable que des immeubles penchant chaque jour un peu plus restent suspendus au bon gré de la nature. Il était temps que le danger disparaisse. Les habitants ont longtemps attendu.