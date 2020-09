Plus d'une dizaine de jours après le lancement de la plate-forme électronique dédiée à l'inscription des opérateurs intéressés par l'importation de véhicules ou leur fabrication en Algérie, l'on est encore dans le flou concernant ces deux activités. Sur le terrain, à l'exception du joint-venture algéro-chinois qui maintient son unité d'assemblage à Batna d'où sortent plusieurs modèles de la Baic, qu'on voit circuler à l'Est du pays et accessoirement à Alger, aucun autre constructeur n'opère présentement en Algérie. Cela n'empêche pas des entreprises de droit algérien, seuls habilitées à importer des véhicules neufs de se positionner en s'inscrivant justement dans cette fameuse plate-forme censée garantir un maximum de transparence dans le traitement des dossiers.

Ce qu'il faut, cependant, retenir pour les 10 premiers jours de l'ouverture de ladite plate-forme, c'est l'absence de candidats représentant de grands constructeurs, dont la réputations est déjà assise. En effet, que ce soit les français Renault et Peugeot, les allemands avec leurs différentes marques ou encore l'asiatique Hyndai dont la présence en Algérie est quasi historique, aucun d'eux n'a été présent via une entreprise algérienne dans la course à la concession. Il faut dire que l'obligation faite aux candidats de ne se fournir qu'auprès des entreprises-mères freine pas mal d'ardeur et ne restera sur le terrain que les plus sérieux.

On suppose donc que les grandes marques voudraient s'assurer du poids effectif des candidats à leur représentation, puisque le même cahier des charges oblige ces derniers à disposer d'un réseau étoffé et va jusqu'à préciser les superficies des ateliers d'entretien et même les showrooms. Ces critères qui, dit-on, retardent l'entrée en lice de certaines marques, n'empêchent pas d'autres, de moindre envergure, à se lancer dans l'aventure. Ainsi, la très médiatisée Emin Auto, lors des procès dits des unités d'assemblage, s'est mise sur la ligne de départ et propose de commercialiser en Algérie la marque chinoise JAC. Emin Auto ne cache pas son ambition de passer de la distribution à la fabrication des véhicules utilitaires.

Cet opérateur sait visiblement de quoi il parle, puisque l'on sait désormais que pour la fabrication, le cahier des charges prévoit un taux d'intégration au départ de l'ordre de 30%. Fort d'un réseau proche des normes et d'une plate-forme devant accueillir l'usine de fabrication de camions à Aïn Témouchent, Emin Auto dispose visiblement de toutes les qualifications, sauf peut-être la réputation de son partenaire qui n'est pas classé dans le top 10 des constructeurs mondiaux. Un autre opérateur, Burgan International ambitionne de retrouver son activité d'importation de la marque Dfsk, qui ne figure pas, elle aussi, parmi «l'élite» de la mécanique.

Dans le lot, Gloviz, la seule entreprise algérienne partenaire d'une marque qui a fait ses preuves en Asie et en Europe, à savoir Kia, affiche l'ambition d'aboutir à terme à la fabrication, à travers son usine CKD/SKD à Batna, mais concourt également dans l'importation. Il faut savoir que Gloviz a déjà annoncé son intention d'aboutir à 50% d'intégration dans les 5 ans. Il lui reste à trouver le moyen d'assurer les 30% pour poursuivre son activité de montage et bénéficier des dispositions du cahier des charges sur le montage automobile. Un autre opérateur touché par la «vague judiciaire», mais qui compte rester dans la course est Ival qui représente la marque italienne Iveco et les japonaises Isuzu et Mazda. Ce qu'il y a lieu de retenir au vu de cette première dizaine de jours, c'est que les Occidentaux ne semblent pas très pressés. Verrons-nous plus de véhicules asiatiques dans nos rues en 2021?