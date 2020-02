L’histoire de l’attribution des logements sociaux de la commune de Sidi Aïch refait surface, sporadiquement et s’invite sur la voie publique. La RN 26 a été fermée tôt ce matin à la circulation routière au niveau de l’entrée de la ville de Sidi Aïch.

Les bénéficiaires des 163 logements ont réinvesti la rue pour demander encore une fois «la remise des décisions d’attribution et les clés de leurs appartements». C’est toujours la même ritournelle qui n’est pas près de connaître son épilogue. Achevés en 2014, ces logements attendent toujours d’être occupés par leurs bénéficiaires. Ils subissent des dégradations et cela ne semble nullement émouvoir les responsables qui continuent à verser dans la tergiversation. De la dénonciation du caractère clientéliste dans la confection de la liste des 163 bénéficiaires (34 pour les +35 ans et 129 pour les -35 ans), affichée le 30 septembre dernier et l’exigence de son annulation avec sa révision immédiate jusqu’à l’insistance des bénéficiaires pour obtenir leur affectations et les clés pour occuper leurs biens, la RN 26 n’a pas cessé d’être le théâtre d’une controverse, qui ne pénalise en fait que les usagers qui n’ont d’ailleurs aucun tort dans l’affaire. Que dire de la gestion de ce dossier si ce n’est qu’elle résulte d’une incompétence flagrante. Comment se taire devant la dégradation des unités de logements, qui devraient légitiment être occupés depuis des années ? Comment assister à la grogne des manifestants sans parvenir à résoudre l’équation ? Et enfin comment accepter de faire subir à chaque fois un calvaire aux usagers innocents dans le conflit ?

Autant de questions qui illustrent la non-gestion des affaires publiques et un mutisme que rien ne peut expliquer, si ce n’est une incapacité à prendre des mesures et à faire appliquer les décisions, si toutefois celles-ci sont justes car dans le fond il y a un véritable problème.

Hier, un énorme désagrément a été causé, une nouvelle fois, aux usagers en ce début de semaine. Non avertis comme cela est de coutume, des milliers de voyageurs en bus collectif ou dans leurs véhicules ont dû soit rebrousser chemin et remettre leurs affaires à plus tard ou faire des détours par des chemins pas trop fréquentables. Dans les deux sens de cet axe routier, la problématique est la même.

Un véritable calvaire très fréquent sur les grands axes routiers de Béjaïa. Cela dure depuis des années au point de faire détester Béjaïa à ses habitants d’abord et ses visiteurs ensuite, qui ne s’aventurent plus sans s’informer au préalable et là encore, il faut avoir des sources bien informées. Or, ce n’est toujours pas le cas. Alors, on encaisse et on se tait. On prend son mal en patience.