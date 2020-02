Quoi qu’on décide et quoi qu’on entreprenne, le phénomène des constructions illicites, reste la formule idoine aussi bien pour les demandeurs de logements que pour la mafia. Celle-ci en a fait le commerce le plus lucratif à Annaba. Depuis le lancement de l’opération de recensement des occupants des habitations inadaptées et inappropriées, la construction des habitations informelles est passée à la quatrième vitesse. Un fait donnant lieu à un aspect de désolation et de misère. Ces bidonvilles ont fait de la Coquette la plaque tournante des constructions illicites. Si les diverses opérations de recensement établissent des listes de centaines d’occupants d’habitations précaires, la réalité est tout autres. Car, force est de signaler que des dizaines de centaines poussent nuit et jour, en l’absence de contrôle…notamment dans les zones retirées de la ville de Annaba. Cette dernière, qui au moment où des milliers de demandeurs de logements, ont bénéficié d’habitations, dans les différents pôles urbains, la nouvelle-ville de Draâ Errich et El Kalitoussa entre autres, le chef -lieu de la commune, souffre de nouveau de ce phénomène qui semble être incurable. Depuis quelques jours, les bidonvilles existants déjà dans la ville de Annaba, ont vu la réapparition de nouvelles constructions, ceinturant ainsi, les bidonvilles déjà existants. Sidi Harb, Bouhdid entre autres. Ainsi, plaie ouverte depuis des années, à Annaba, les constructions illicites se sont, également propagées outrageusement quelques mois peu après la réception des premiers logements dans lesdits nouveaux pôles urbains. Même constat à la daïra d’El Bouni , Sidi Amar ou encore Berrahal où la prolifération des bidonvilles, est localisée dans plusieurs agglomérations relevant de ces circonscriptions administratives. Cette désolante situation est retenue à l’actif de la mafia versée dans la construction et la vente de constructions illicites. Ces réseaux aguerris de trafiquants, spécialisés dans le commerce de la construction des baraques, activent dans l’impunité la plus totale. Il s’agit de réseaux structurés, puisqu’ils choisissent des terrains situés loin des yeux. Ce qui représente l’endroit idéal pour, l’implantation de baraques sans être dérangé, à l’image des hauteurs de Kherraza et Chabbia, dans la commune d’El Bouni, surnommée, par la force des choses, « la cité de mille et une bicoques » et aussi du côté des deux bidonvilles implantés au chef-lieu de la commune de Annaba, Bougantas. Or, en dépit des efforts consentis par les autorités locales, la mafia des bidonvilles, semble être maîtresse du dernier mot. Aussi, convient-il de noter que, les nouvelles constructions illicites sont, le plus souvent destinées aux chercheurs de fortunes, déplacés spécialement pour bénéficier d’un logement social. Ce trafic des constructions illicites est géré par des courtiers en contact direct avec des clients venus des wilayas limitrophes, notamment de Skikda, M’sila, Guelma, Tébessa et Souk-Ahras et même d’Oum El Bouaghi et Batna.

Le prix des baraques diffère d’une zone à une autre. Les plus chères sont celles de la commune de Annaba et, à un degré moindre, celles des autres sites. « À Sidi Harb, dans la plaine Ouest par exemple, une simple baraque construite en brique et en zinc, pratiquement à l’intérieur du cimetière, est cédée entre 30 et 40 millions de centimes. À Oued Forcha ou Bougentas, le prix varie entre 26 et 20 millions de centimes. Cette bidonvillisation orchestrée à Annaba, est le résultat d’une complicité multidimensionnelle, cautionnée surtout par l’indifférence et le laxisme des acteurs censés lutter contre ce phénomène. Transformé en gangrène, aujourd’hui, rien semble en mesure d’arrêter cette incessante prolifération des bidonvilles ! Puisque, même les démolitions opérées par les pouvoirs publics, le phénomène des constructions illicites, semble avoir la peau dure. Puisque, des responsables dans l’administration locale, les APC notamment, ont cautionné cette double atteinte, à l’image de marque de Annaba et à son foncier. La question qui se pose et s’impose d’elle-même : quelle solution contre la prolifération de ces bidonvilles, qui ont clochardisé Annaba ? Faisant d’elle la plus grande zone rurale d’Algérie.