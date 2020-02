Les directeurs des divers établissements ont observé un sit-in devant la direction de l'éducation, en signe de soutien à leur collègue agressé à Saharidj par une personne étrangère à l'établissement. Sur les réseaux sociaux, certains ont vite tenté de diriger cette action contre le directeur de l'éducation de Bouira. Ce mouvement coïncide avec la réunion organisée la veille, autour des conditions de scolarisation des enfants. à la fin de chaque trimestre scolaire, le directeur de l'éducation de wilaya, Mourad Bouziane et depuis son installation, organise une rencontre avec les directeurs des établissements, les partenaires et la presse pour évaluer le travail des élèves. Lors de cette rencontre, il y est fait la comparaison, matière par matière, entre les résultats du BEM et les notes du premier trimestre qui reste le plus long et le plus important dans le cursus annuel de l'apprenant.

La lecture des résultats de Bouira a laissé le directeur et son staff dégager plusieurs causes, quant à la baisse de niveau des élèves et à la médiocrité des taux de réussite aux examens nationaux. Ainsi, et à titre d'exemple, l'enseignement des langues étrangères dans la partie sud-ouest de la wilaya, demeure difficile, en raison du manque de professeurs natifs de ces régions, mais et surtout de la volonté délibérée des apprenants à refuser cet enseignement par attachement à la langue l'arabe.

Le problème est que même en langue arabe ces apprenants ne sont pas des lumières. Ce rejet est quelquefois cautionné par des parents analphabètes. Une autre raison influe directement sur les résultats. La généralisation du phénomène de la fraude et de la triche. Cette pratique aboutit à des écarts énormes, entre les notes obtenues en classe et celles des examens nationaux.

Le recours aux cours payants, très prisé chez les parents est une arme à double tranchant. L'élève se désintéresse totalement en classe, parce qu'il sait que l'enseignant en privé lui donnera les ficelles et quelquefois même les sujets de composition. Le directeur dans sa lecture reviendra sur le rôle de l'enseignant. «La direction de l'éducation a la charge d'assurer la présence d'un enseignant dans chaque classe à travers la totalité des établissements de la wilaya, de garantir les conditions nécessaires au confort de l'élève, de lui assurer un repas chaud, et même une classe bien chauffée... Cette mission nous la menons avec nos personnels, parce que la bonne éducation de l'enfant est notre raison d'être», nous confie Mourad Bouziane en marge de la réunion. Dans l'accomplissement de cette mission, la direction compte sur les partenaires sociaux à l'image des syndicats, ainsi que les associations des parents d'élèves. La wilaya connaît depuis quelque temps un bras de fer entre la direction à sa tête le directeur et un syndicat autonome qui a changé de direction depuis le 2 février 2019. Loin du champ politique, le syndicat, par principe, est une force de proposition et non un ordonnateur comme le conçoivent certains.

Le syndicat ne dicte pas à la direction sa conduite et ne s'immisce pas dans la gestion. Le syndicat ne remplace pas les commissions paritaires élues, même si quelquefois on trouve les mêmes membres dans les deux structures représentatives. L'association des parents d'élèves aussi échappe à la loi. Ses membres sont là depuis des décennies. Les associations ne sont pas renouvelées comme le dicte la loi. Les deux directions qui s'arrachent la représentativité à Bouira, n'apparaissent que par occasion ou juste pour prendre quelques clichés souvenir. En poussant à des grèves cycliques, la coordination du primaire a complètement perturbé la scolarité des enfants. S'ajoutent à ces jours de grève, les absences très fréquentes chez la gent féminine pour des convenances personnelles. Lors du débat, la discussion s'est centrée sur le rôle de l'enseignant qui reste le noyau et l'élément incontournable de l'équation. Il ne reste plus d'enseignants dans la définition large de ce terme. Il y a des travailleurs de l'école. L'enseignant du passé était un père, un frère, un confident et le maître dispensaire du savoir. Il maîtrisait son sujet et avait aussi un savoir-vivre, et un savoir-faire. Ceux d'aujourd'hui et à l'exception de quelques cas, sont dans une classe en face de bambins, ne sachant plus quoi faire. Même les plus expérimentés préfèrent dispenser quelques notions pour ensuite inviter les élèves à venir acquérir le reste du savoir dans un garage. Les causes de l'échec sont multiples. La direction de l'éducation de Bouira multiplie les efforts pour sérier et corriger les erreurs et les manquements. Dans cet effort, elle a besoin plus de partenaires que d'opposants. Si l'intérêt de l'élève est le vrai leitmotiv pour tous, les efforts doivent se compléter pour des résultats meilleurs.