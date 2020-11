L’opération de vote sur l’amendement constitutionnel a été annulée, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, par mesure de sécurité, selon les déclarations faites par Youcef Gabi, délégué de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) de la wilaya de Tizi Ouzou. Au départ, c’est-à-dire la veille du scrutin, les autorités ont décidé d’annuler le vote dans 63 communes où «les conditions, pour sa tenue, n’étaient pas réunies ».

Hier matin, des cen-tres de vote ont ouvert leurs portes dans seulement quatre communes sur les 67 que compte la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir Draâ El Mizan, Agouni Gueghrane, Tizi Ouzou et Ath Zmenzer. Mais même dans ces communes, les circonstances ont commencé à devenir défavorables à la tenue de ce vote et à 11 h, les autorités ont pris la décision de fermer les centres de vote se trouvant dans les trois communes de Draâ El Mizan, Ath Zmenzer et Agouni Gueghrane.

«Les raisons de ces fermetures sont d’ordre sécuritaire», a encore expliqué Youcef Gabi, lors de son intervention médiatique effectuée à la mi-journée. Ce dernier a précisé qu’à 11 h, le taux de participation dans la wilaya a été de 0,03 %. Seuls les centres de vote se trouvant au chef-lieu de wilaya sont restés ouverts. Selon le même responsable, les commissions sécuritaires des daïras ont tranché en faveur de l’annulation du vote afin d’éviter tout affrontement avec la population. Suite donc à cette mesure, il n’y a eu hier matin, au moment du coup d’envoi de l’opération électorale, que

42 centres de vote ouverts sur les 697 que compte la wilaya. Et, à 11 h, suite à la fermeture des centres des trois communes de Draâ El Mizan, Agouni Gueghrane et Ath Zmenzer, il n’est resté que 28 centres de vote opérationnels. Il faut noter enfin que la veille de la tenue du référendum constitutionnel et hier matin également, plusieurs communes ont vécu des incidents. C’était le cas, notamment au chef-lieu de wilaya, entre autres.