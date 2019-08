Il y a une année, Abderrezak Makri était sous les feux de l’actualité. Il était le seul acteur qui s’agitait sur la scène politique.

Le seul à lui donner un semblant d’oxygène laissant croire qu’elle vivotait encore. Muni de son bâton de pèlerin, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) s’était, à l’époque, lancé dans une longue tournée des popotes appelant à une période de transition pour construire un consensus sous l’égide de l’armée. Une proposition qui n’a été du goût d’aucune partie à ce moment-là. Aujourd’hui et alors que l’Algérie est en pleine période de transition et que tous les animateurs politiques tentent de construire le débat, Abderrezak Makri se fait de plus en plus discret. Même ses positions restent ambiguës. En effet, le président du MSP a affirmé, il y a trois jours, que sa formation politique était disposée à participer à une élection présidentielle consensuelle. Intervenant à l’ouverture de l’Université d’été des structures et cadres du parti, le président du MSP a déclaré que «le projet primordial du Mouvement reste le consensus national, mais à défaut», le parti «est disposé à participer à une élection présidentielle consensuelle, si elle est décidée par le peuple, que ce soit dans un mois ou dans un an». Makri qui a soutenu que le MSP «est entièrement prêt à cette échéance électorale consensuelle», n’a cependant pas accepté de rencontrer les membres de l’Instance de dialogue et de médiation. Le Mouvement a reçu une lettre de Karim Younès pour fixer une date en vue d’une rencontre, mais il a décliné l’invitation. Pour quelle raison ? Puisque le panel de Karim Younès s’échine à mener un dialogue visant la mise en œuvre de toutes conditions permettant la tenue d’une élection présidentielle crédible, il était attendu que le MSP qui annonce sa participation au scrutin, ouvre grandes ses portes à ses membres. Or, ce n’est pas le cas. Le MSP considère-t-il que le panel n’a pas la légitimité qui lui confère de mener le dialogue ? Ou est-il dans une position du wait and see, attendant de voir de quel côté se penchera la balance ? Car pour le moment, le dialogue est certes lancé et le pouvoir insiste sur l’organisation d’une élection présidentielle, mais il y a aussi la persévérance du peuple qui continue à manifester, appelant aux départs de Bensalah et Bedoui ainsi qu’à des mesures d’apaisement pour la tenue du scrutin. Face à ce rapport de force entre le pouvoir et le peuple qui n’a toujours pas trouvé consensus, Abderrezak Makri ne veut pas se tromper. Il tient à rester au côté du peuple et à soutenir ses revendications car il s’agit bien là du réservoir des électeurs. Il tient aussi à participer à la présidentielle si sa tenue venait à être annoncée pour les tout prochains mois. Ce qui risque fortement d’être le cas car, en cette période de crise, même si les initiatives sont multiples, le pouvoir a tracé une feuille de route à respecter. Il s’agit d’aller droit vers l’élection d’un président de la République afin de permettre au pays un retour rapide à la légalité. Cette élection pourra se tenir même si l’adhésion du peuple n’est pas totale. Makri en évoquant sa participation à la présidentielle parle d’une échéance électorale «consensuelle». Il n’a cependant pas précisé le seuil du consensus qui pourrait l’amener à prendre part au scrutin. En fait, le président du MSP rêve d’être président de la République et c’est légitime pour un homme politique. Il n’a jamais eu l’occasion de participer à une élection présidentielle. A la tête du MSP depuis 2013, Abderrezak Makri avait boycotté l’élection présidentielle de 2014. Il a été candidat à l’élection du 18 avril dernier, mais elle a été annulée. Les calculs du président du MSP ont donc souvent été faussés et il n’a pas eu l’occasion de peser sa popularité auprès du peuple. Convaincu d’avoir sa chance, Abderrezak Makri tient cette fois à ne pas faire d’erreurs. Sa discrétion n’est donc rien d’autre qu’un nouveau calcul politique qui va lui permettre de bien se repositionner.