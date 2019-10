A quelques semaines du 12 décembre, l’élection présidentielle semble bel et bien une évidence. En effet, les autorités publiques (Présidence, gouvernement et Institution militaire), appuyées par un nombre important de partis politiques, ont mis la machine en marche depuis la convocation du corps électoral. Des lois ont été adoptées et une Autorité indépendante a été installée, qui a aussitôt mis en œuvre sa feuille de route. A ce titre, le délai de dépôt des dossiers de candidatures auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a pris fin, hier, à minuit. Après l’euphorie qui s’est installée chez des Algériens, donnant lieu à un nombre record de postulants à la candidature avoisinant les 150, seulement une vingtaine environ parmi eux ont dépassé le cap de collecte des 50 000 signatures obligatoires et ont pu, ainsi, déposer leurs dossiers auprès de l’Anie. Cependant, de l’autre côté une bonne frange de la population, société civile et partis politiques, se dresse contre cette élection. Une opposition transformée en un Mouvement populaire national depuis le 22 février, qui est à sa 36ème marche hebdomadaire et à son neuvième mois de révolte pacifique. Ajouté à cela, la démonstration de force des étudiants chaque mardi, ainsi que celle de la corporation des avocats dernière en date. Leurs revendications sont « le départ du système et ses symboles, la libération des détenus d’opinion et le passage par une transition démocratique et pacifique ».

Ce scrutin est, ainsi, le moins que l’on puisse dire, particulier, puisqu’il intervient dans un contexte où le peuple algérien est plus que jamais divisé. L’incertitude qui règne a plombé nombre de formations politiques favorables au scrutin, y compris le Front de Libération nationale d’où étaient sortis plusieurs présidents de la République, qui peinent aujourd’hui à décider quel candidat soutenir. à la différence de toutes les échéances électorales précédentes en Algérie de toutes celles organisées dans les démocraties du monde, les futurs prétendants auront la mission difficile de se battre sur deux fronts. Chaque candidat doit, non seulement, faire mieux que ses concurrents pour rallier le plus grand pourcentage de l’électorat à son programme, mais il doit aussi convaincre les partisans du boycott, à la fois, de l’utilité du vote et de lui accorder leurs voix.

Quel sera le planning des sorties sur terrain et des meetings sachant que les mardis et les vendredis sont des rendez-vous de protestations dans plusieurs wilayas ? Cela prouve, on ne peut mieux, que sur le plan sécuritaire le défi est de taille, si l’on sait que des ministres du gouvernement ont été empêchés de faire leur travail de terrain et leurs inspections. Des efforts considérables doivent être consentis, dans ce sens, afin d’assurer d’abord la sécurité des candidats, dont certains sont largement décriés et comptés parmi les symboles de l’ancien système ; et parvenir aussi à instaurer un climat de confiance et de quiétude pour convaincre les gens à aller voter.