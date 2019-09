Les premières prémices de l’automne s’annoncent déjà… Si la saison estivale ne prendra officiellement fin que le 23 septembre prochain, des pluies orageuses s’abattront sur plusieurs régions du pays. Dans le dernier bulletin météo diffusé hier, une nouvelle alerte a été donnée. Il est question de très fortes averses qui toucheront les wilayas de, Béchar, Naâma, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, Médéa, Tiaret, Saïda ainsi que Sidi Bel Abbès. Il est attendu que les cumuls dépassent localement les 33 mm. Rappelons qu’en ce début de mois, les pluies ont frappé aussi soudainement que violemment. Beaucoup de wilayas du pays ont d’ailleurs fait les frais. Celles-ci ont été le théâtre d’un véritable déluge, qui a entraîné beaucoup de dégâts matériels et même humains dans les pires cas. C’est ce dont témoigneront les habitants de Skikda, Constantine, M’sila, Jijel… les principales rues de beaucoup de quartiers situés dans le chef-lieu de ces villes sont devenues complètement impraticables, des maisons et des voitures ont été inondées, des routes coupées.

Plusieurs images prises par les citoyens de ces régions ont été largement relayées par les réseaux sociaux. A Jijel, un cliché montrant une maison complètement inondée à suscité de nombreuses réactions, les acquéreurs ont de ce fait été obligés de poser les meubles, pèle-mêle les uns sur les autres afin qu’ils ne soient pas touchés par les eaux. D’autres photos ont aussi illustré la panique des services de la Protection civile qui ont multiplié les interventions. Beaucoup d’enfants et de femmes ont ainsi été secourus par les mêmes services et emmenés à l’abri. A Sétif, des routes ont été bloquées et l’accès à certains quartiers et cités, notamment Yahiaoui, Bouaroua, Ould Brahem, El-Hidhab et la cité Boucekine, était pratiquement impossible. Plusieurs maisons de la cité Tandja inondées par les eaux pluviales ont nécessité l’intervention des agents de la Protection civile. Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quartiers des communes de Skikda et Hamadi Krouma, paralysant le trafic automobile sur plusieurs axes routiers.