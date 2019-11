Le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé qu’il soumettra prochainement la question du traitement des carences contenues dans le statut du secteur de l’éducation nationale au gouvernement. Répondant aux préoccupations soulevées par les membres de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une réunion sur le projet de budget sectoriel pour l’exercice 2020, le ministre a indiqué qu’«il soumettra prochainement la question du traitement des carences contenues dans le statut du personnel de l’éducation au gouvernement», relevant que «la proposition la plus efficiente parmi les trois propositions débattues, ces dernières années avec les partenaires sociaux, sera retenue». Parmi les propositions enregistrées, le ministre a cité l’application des nouvelles catégories sur six grades, le traitement des carences chez 27 grades ou un changement aux grades, à travers la mise en œuvre du décret présidentiel 266/14 du 28 septembre 2014 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.