La scène politique est en train de prendre l’allure d’une « dynamique » avec des variantes multiples. Cette interaction est imposée par le Mouvement populaire et ses décantations qui se font sentir dans chaque mobilisation grandiose qui caractérise le pays en général.

Le Mouvement populaire arrive à remettre en cause le statu quo et les pratiques de l’ancien système y compris par rapport à la prestation de la classe politique en général et l’opposition en particulier. D’où les initiativess qui se multiplient et les démarches qui se font connaître de façon remarquable dans le but de dépasser la crise en place et transcender les clivages qui affectent le fonctionnement des institutions et l’éventualité de l’impasse politique.

Il s’agit d’une nouvelle configuration qui est en train de s’esquisser sur fond d’un «compromis» négocié entre la classe politique dans toutes ses variantes avec le pouvoir effectif, à savoir l’institution militaire pour aller vers un «pacte» qui tiendra compte des revendications populaire en matière de changement démocratique profond qui touchera toutes les institutions de la République.

La dynamique s’exprime en fusion avec le peuple en mouvement et qui se mobilise chaque vendredi pour faire entendre sa détermination d’aller vers une deuxième République diamétralement opposée à celle qui a transformé l’Etat et la société en une espèce d’immobilisme politique et de champ de prédation qui s’est intensifiée durant les trois décades écoulées. L’enjeu du 9 juillet prochain qui coïncide avec l’expiration et l’achèvement du mandat du chef de l’Etat par intérim fait accélérer les dynamiques émanant de la classe politique pour agir dans le sens qui inciterait ladite classe dans son ensemble à trouver un arrangement susceptible d’en finir et mettre un terme au spectre de l’impasse politique qui se profile avec insistance.

Dans ce sens, deux pôles se font connaître dans la perspective d’une solution sereine et sans clivages quant à la crise politique qui s’est manifestée avec force depuis quatre mois déjà.

Les forces de l’alternative démocratique constituées de partis de la mouvance dite démocratique et les forces de l’opposition pour le changement constituées par des partis nationalistes et islamistes proposent des initiatives pour une sortie de crise qui tranchera sur l’essentiel, à savoir mettre en place des mécanismes d’une solution qui mènera vers un changement qui rompra avec le système en place. Seulement les approches des deux mouvances, différentes mais pourraient faire de quelques points essentiels une sorte de plate-forme d’entente, il s’agit de sortir du statu quo dont le rôle des symboles qui incarnent le système tant décrié par l’immense majorité du peuple algérien.

La réunion de 26 juin passée qui s’est déroulée au siège du RCD où les forces se reconnaissant dans le giron des démocrates et certains représentants de la société civile, et aussi la réunion du 6 juillet vont marquer un début d’une nouvelle étape qui sera l’annonce d’une solution négociée avec les tenants du statu quo dans l’objectif de dissiper les malentendus politiques et programmatiques. Cette volonté d’aller vers un «pacte» où toutes les forces en présence doivent être impliquées, est devenue une forme de consensus partagé par tous, sans exception, au sein de la classe politique et la société en général.

Deux pôles aux démarches qui ne pourraient constituer une entente concrète sur la question du système et les voies et moyens de son dépassement. Les forces dites démocratiques insistent sur la nécessité de baliser le terrain politique dans la perspective d’asseoir un mécanisme constituant. L’autre pôle ne trouve pas d’inconvénient de maintenir l-ordre constitutionnel dans le but d’aller vers une élection présidentielle qui sera l’ébauche d’une nouvelle étape qui s’attellera à entamer et opérer les vrais changements escomptés.

Le processus du changement politique sera selon toute vraisemblance très long, la crise ne sera résolue que par l’enclenchement de la dynamique de dialogue concret avec la classe politique avec des garanties qui seront le critère de toute opération visant un compromis transitionnel.