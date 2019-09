Malgré la mobilisation de tous les services concernés au niveau de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi qu’à l’échelle de l’ensemble des centres existants dans les 21 daïras de la wilaya, le nombre de futurs stagiaires inscrits pour cette année est très faible comparativement au nombre de places pédagogiques disponibles. Ainsi, on ne se bouscule pas au portillon puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les 16 446 places pédagogiques disponibles dans la wilaya de Tizi Ouzou pour la rentrée de la formation professionnelle du 29 septembre prochain, il n’a été enregistré que 2000 inscrits ! C’est ce qui a été révélé, hier, par le responsable de la cellule de communication de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou et ce, à la veille de la clôture de la période consacrée aux inscriptions. Cette faible affluence sur les centres de formation professionnelle est enregistrée en dépit du fait que les responsables du secteur n’ont pas lésiné sur les moyens de communication afin de sensibiliser au maximum au sujet des opportunités de formation dont peuvent bénéficier les futurs stagiaires. D’énormes moyens ont été mis en branle depuis une semaine au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri du centre-ville de Tizi Ouzou où des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle s’y tiennent au quotidien. Des responsables du secteur sont mobilisés sur place afin de livrer toutes les informations nécessaires aux visiteurs afin de tenter de les séduire concernant l’avenir professionnel qui peut attendre tout stagiaire qui ferait le bon choix, selon ses propres spécificités et sa propre passion. Mais au bout du compte, les efforts déployés n’ont pas été couronnés de succès compte tenu du très faible nombre de stagiaires inscrits, qui ne représente même pas 13 % du nombre de places pédagogiques disponibles, aussi bien dans les centres de formation, dans les instituts spécialisés qu’au niveau des sections locales. Pourtant et pour attirer le plus grand nombre de stagiaires, la direction de la formation professionnelle, et comme d’habitude, a mis un accent particulier sur l’innovation en lançant pour la session prochaine pas moins de cinq nouvelles spécialités. Les spécialités qui seront mises à la disposition des stagiaires à partir du 29 septembre pour la première fois sont : le brevet de technicien supérieur (BTS) en contrôle de qualité des détergents et cosmétiques, le brevet de technicien (BT) électro-bobinage, BT en installation et maintenance des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance, le BT en conditionnement des produits agroalimentaires et du BTS en urbanisme. Ces cinq nouvelles spécialités s’ajoutent aux 200 déjà existantes. Toutes les franges de la société peuvent en profiter, à commencer par celles qui ont quitté le système scolaire jusqu’aux femmes au foyer et même celles qui ne peuvent pas effectuer les déplacements jusqu’aux villes qui disposent de centre.