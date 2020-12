Rendez-vous est pris. Après le référendum portant amendement de la Constitution, place aux législatives anticipées. Dans un message adressé, hier, aux Algériens, au lendemain de l'anniversaire de son élection à la magistrature suprême, le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué la loi électorale en cours d'élaboration. La révision de cette loi organique importante, qui débouchera, en aval, sur la reconfiguration du paysage politique national, en prévision des prochaines élections législatives et locales, fait partie des 54 engagements électoraux pris par le président Tebboune, lors de la campagne électorale pour la présidentielle. Pour être dans les délais promis, le chef de l'Etat a exhorté le Premier ministre Abdelaziz Djerad d'accélérer la cadence. «Pour les élections, j'ai demandé à la Présidence de voir avec la commission chargée de rédiger la nouvelle loi électorale pour entamer l'opération prévue après la révision de la Constitution», a-t-il précisé. Pour rappel, le président Tebboune a annoncé, lors de sa rencontre, septembre dernier, avec des responsables de médias, des législative anticipées, juste après le référendum sur la révision constitutionnelle, tenu le 1er novembre passé. «Après l'adoption de la loi organique sur le régime électoral et après le référendum constitutionnel, il y aura des élections législatives anticipées», a-t-il déclaré en substance. Selon le président Tebboune, la future Assemblée populaire nationale sera l'occasion d'un renouvellement du personnel parlementaire, avec l'émergence de nouveaux élus qui seront «des jeunes, des universitaires, des représentants de la société civile» précisant que «les nouveaux élus seront dotés de prérogatives qui leur permettront de lancer des enquêtes» en référence à la gabegie qui a caractérisé la gestion des affaires du pays durant les dernières années. Pour ce faire, le président Tebboune a procédé, le 19 septembre dernier, à l'installation de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, sous la présidence du professeur Ahmed Laraba. Le lendemain, le chef de l'Etat avait donné à ladite commission un délai de deux mois et demi pour soumettre son travail, exprimant son souhait de voir naître de nouvelles institutions élues avant la fin de l'année. En plus de la révision de la loi électorale, d'autres dossiers en suspens attendent le retour du président Tebboune en convalescence en Allemagne. Il s'agit entre autres de la signature de la nouvelle Constitution, adoptée par voie référendaire le 1er novembre dernier, et de la loi de finances 2021. Une loi à même d'asseoir les fondements économiques du pays, à travers la reprise graduelle de l'activité économique afin d'atteindre un niveau permettant de rattraper les pertes enregistrées en 2020 en raison de la pandémie. Une loi de finances à même de relancer l'économie et réduire la dépendance de l'économie nationale aux hydrocarbures. L'amélioration du climat des affaires, la réforme et la modernisation du système bancaire, pierre angulaire de la réussite de toute réforme économique, outre la modernisation de l'administration et la lutte contre la bureaucratie, sont les autres chantiers à aborder au retour du président Tebboune aux affaires de l'Etat même s'il a affirmé, hier, suivre «quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie», et «en cas de nécessité, je donnais les orientations à la Présidence», a-t-il encore rassuré.

Un retour qui devrait permettre de dépoussiérer» d'autres dossiers entassés sur le bureau du chef de l'Etat, tels que celui relatif au tourisme saharien, source de richesse économique et créateur de nouveaux postes d'emploi, la relance et le développement de l'agriculture et de l'économie du savoir afin de s'affranchir de la dépendance économique aux hydrocarbures.