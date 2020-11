Un jeune ouvrier, âgé de 19 ans, est décédé sur le coup, après une chute du 9e étage de la cage d'ascenseur d'un immeuble du nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, commune d'Oued-Ghir. Le défunt était un apprenti, originaire de la commune de Seddouk. C'est le deuxième décès du genre enregistré sur le même site. Récemment, deux travailleurs ont perdu la vie, par asphyxie, dans les ateliers d'un opérateur économique de la région. La route tue aussi, une troisième victime de l'accident de la circulation, qui a eu lieu en début de semaine sur la RN B 75, elle a succombé à ses blessures. Au-delà des accidents de la route, qui sont si réguliers qu'on ne fait presque plus attention, l'intérêt est porté présentement sur ces morts qui surviennent sur les chantiers. Le drame survenu, avant-hier, sur un chantier Aadl (10 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa), et qui a coûté la vie à une jeune apprenti de 19 ans, remet sur le tapis l'insécurité qui sévit sur nos chantiers. Effondrement de bâtisses en chantier, glissements de terrain, renversement d'engins, grues notamment, asphyxie et autres accidents font toujours l'actualité aussi bien à Bejaïa qu'ailleurs, à travers tout le pays. Hier matin, lors de notre visite au site d'Ighzer Ouzzarif, des ouvriers étaient sans casque. Juste avant ce site, nous avons constaté d'autres conducteurs d'engins sans protection, sur des chantiers privés où les risques de chute, d'électrocution et d'incendie guettent la moindre erreur des ouvriers mais aussi des riverains et des passants. En l'absence de mesures de sécurité, la récente catastrophe due au décès de deux travailleurs sur les chantiers, interpelle tout un chacun sur la nécessité de prémunir les travailleurs des risques encourus sur les chantiers de construction ainsi que la protection des passants et des riverains. Les entreprises, les maîtres d'oeuvre, les assurances et l'inspection du travail, sont interpellés dans ce sens. Les normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement fixées par des textes de loi ne sont pas appliquées, d'où ces accidents qui endeuillent bien des familles. Les textes réglementaires qui régissent l'activité dans les usines, sur les chantiers sont pourtant clairs. On se demande alors où est le problème? Serait-ce l'absence de contrôle qui provoque le laisser-aller des entreprises? Quand on voit, parfois, des enfants jouer sur des chantiers en dehors des heures de travail, cela signifie que l'accès au chantier n'est pas sécurisé. Si une clôture existe dans de nombreux chantiers, les pancartes placées aux différents points d'accès informant et prévenant de tout danger, sont peu visibles. Quant aux instructions à suivre pour ranimer une personne électrocutée ou encore pour éviter un danger et les précautions à prendre pour tel ou tel acte, il faut sérieusement fouiller sur les chantiers et on est loin d'être sûr d'en trouver. Dans une conjoncture sanitaire, qui se singularise par un pic inquiétant de la pandémie de Covid19, rares sont les travailleurs qui portent les bavettes bien que le chantier soit également un environnement propice à la propagation du virus et d'autres épidémies, tout comme les cafés, les restaurants, les salles de jeu et de fêtes, les parcs. Les chantiers sont rarement cités ces derniers temps dans les mesures prises par les pouvoirs publics.