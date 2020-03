Chaque année, à l'approche du Ramadhan, les commerçants et autres intermédiaires qui cherchent à profiter de l'occasion pour augmenter les prix de certains fruits et légumes, très demandés durant le mois sacré, sont dénoncés. Les citoyens s'indignent de voir certains marchands courir derrière le profit durant le mois consacré à la piété et la clémence. Mais que dire aujourd'hui, de ceux qui le font en cette période de pandémie mondiale? Comment peut-on qualifier ceux qui cherchent à profiter d'une telle situation alors que la mort frappe à nos portes? Choquant et tout simplement inhumain que de constater qu'à peine l'Algérie a enregistré son premier cas de contamination au coronavirus que les prix des produits de protection contre le nouveau virus ont doublé. Le masque de protection qui ne coûtait pas plus de 50 DA, était cédé, il y a quelques jours, à 140 DA! Idem pour les gels hydro-alcooliques dont le flacon de 60 ml a atteint les 200 DA, alors que son prix ne dépassait guère les 80 DA. Mais avec la propagation de la maladie et l'annonce des premiers décès causés par le coronavirus, il n'y a malheureusement pas que l'aiguille des prix qui s'est affolée, c'est carrément la rupture des stocks qui est à déplorer. Certes, la ruée des citoyens pour l'acquisition des gels ou des masques justifie la carence, mais pas totalement. Car, faut-il rappeler que le ministre de la Santé a donné instruction pour l'augmentation du volume des stocks en produits pharmaceutiques, notamment les fournitures de prévention et de protection telles que les masques de protection, ainsi que l'incitation des producteurs locaux à augmenter leurs capacités de production afin de répondre aux besoins supplémentaires. Il avait même annoncé, en marge d'une visite d'inspection à l'hôpital El-Hadi Flici, l'interdiction aux fabricants de masques de protection de les exporter, au mépris d'une demande nationale éventuelle. «Nous avons interdit aux particuliers d'exporter leurs fabrications (masques) et allons renforcer leur confection en important d'autres», avait assuré le ministre. Comment expliquer donc une pénurie de ces produits aux premiers jours de la propagation du virus. Les capacités de production nationale sont tellement infimes qu'elles n'ont pu répondre à la demande au bout de 3 jours! Cela semble peu probable et met en avant une autre hypothèse. Celle d'une pénurie provoquée visant bien évidemment à engendrer une hausse vertigineuse des prix. Lors d'une tournée effectuée hier dans les pharmacies de la capitale, il était aisé de constater l'absence totale des flacons de gel, des masques protecteurs et même de l'alcool chirurgical! «Nous avons passé commande et on attend la livraison bientôt, mais il faut s'attendre à une hausse des prix» annonçaient les différents pharmaciens rencontrés. La hausse des prix, décidée par les fabricants et les importateurs, s'explique par la loi de l'offre et la demande. Mais cette loi a-t-elle sa place en période de pandémie? Se justifie-t-elle à l'heure où la vie de chacun de nous est en sursis? Le gouvernement s'est engagé à «la mise en place d'un système de contrôle pour lutter contre toute forme de spéculation concernant ces produits, en coordination avec les services des douanes, du commerce et de la santé». L'heure est grave. Des décisions doivent être prises rapidement afin de mettre fin aux spéculateurs et à ces nouveaux charognards du coronavirus.