Intox, mensonges, et thèses farfelues. Les charognards médiatiques sortent de leur tanière et investissent la Toile pour s'adonner sans retenue à la diffusion de fake news à grande échelle. L'on apprend alors toute sorte de ragots indignes et de thèses les plus farfelues. Ainsi la communion entre le président et l'Armée nationale populaire dérange, de même que le choix de la transparence agace les semeurs de troubles. Face à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays et à travers le monde, le président de la République s'est confiné volontairement, sur recommandation de son staff médical. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal encore, quand la présidence de la République l'a annoncé dans un communiqué officiel et que le président lui-même a rassuré son peuple dans un tweet. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi dernier, qu'il s'acquittera à distance de ses missions jusqu'à la fin du confinement volontaire observé pour une période de 5 jours, rassurant ses compatriotes qu'«il se porte bien». «Je vous rassure, mes frères et soeurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance, jusqu'à la fin de la période de confinement», a-t-il posté sur son compte officiel Twitter. De par le monde des présidents, des Premiers ministres et des ministres ont été contaminés par le Covid-19. On en cite quelques-uns et non des moindres: le président la première puissance mondiale, Donald Trump, le Premier ministre de l'empire britannique, Boris Johnson, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président polonais et d'autres encore. Combien de hauts responsables de ce monde s'étaient mis en quarantaine, la chancelière allemande, Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine, etc. Cela, n'a pas fait autant de spéculation que la mise en quarantaine, en plus volontaire, du président Tebboune et qui l'a officiellement rendu publique. Pourquoi tant d'acharnement, d'intox, de manipulations et de fake news? Fake news d'acharnement à toute démarche de transparence? C'est par ces méthodes éculées qu'ils tentent de parasiter l'espace public où devaient s'installer les débats d'idées sur les thématique qui engagent l'avenir de la nation.