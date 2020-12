Les chasseurs, ces hommes qui traquent le gibier et qui font de leur activité une passion, ne sont pas indifférents à la situation de l'environnement et de leurs lieux de prédilection. Bien au fait des dégâts qu'occasionnent régulièrement les feux de forêt, ils s'investissent dans des actions de reboisement pour faire revivre des espaces végétaux. C'est ce qu'ont fait les chasseurs d'Ighrem, une localité dans la région sud de la wilaya de Béjaïa.

Samedi dernier ils ont organisé une journée de reboisement à Iazounen, un espace forestier ravagé par les flammes. Cette action, qui entre dans le cadre des activités des aménagements cynégétiques de l'association des chasseurs de la commune d'Ighram, a été initiée conjointement avec l'association des randonneurs, la Protection civile ainsi que la circonscription des forêts d'Akbou.

À noter cette forte présence de l'élément féminin et d'enfants pour cette journée, qui a débuté tôt le matin avec au bout la plantation de quelque 600 plants de différentes espèces fruitières et forestières. Il s'agit pour les chasseurs d'Ighrem et les randonneurs, de récupérer quelques zones ravagées par les incendies et de récréer le poumon vert de la région, qui a un impact direct sur les nappes d'eau. Le président de l'association des chasseurs, Aïssa Aït Hadji, n'a pas raté l'occasion pour lancer un appel à toute la population, chasseurs et industriels de la région, pour s'impliquer dans des actions similaires. «Avec des moyens médiocres, notre association, animée par une volonté très forte de ses adhérents, a pu réaliser plusieurs points d'eau pour gibiers et bergers de la région», a-t-il indiqué.

Le reboisement de toute la commune reste un des objectifs de l'association, qui a invite, encore une fois, les industriels à donner un coup de main de quelque manière soit-elle afin d'aider, notamment les plants et matériel «afin de nous faciliter les tâches». La volonté existe, ce sont les moyens qui manquent.

C'est vers 13h00 que l'activité a pris fin et comme toute action d'intérêt général, elle est suivie par un déjeuner traditionnel préparé par le village de Azzouna. Un couscous par excellence, fait de façon traditionnelle, une autre manière de célébrer son entrée dans le domaine du patrimoine mondial.

À rappeler, que l'année dernière, l'association des chasseurs s'est distinguée par sa participation à une campagne de plantation d'arbres fruitiers lancée par la Conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa au niveau des communes d'Ighram et Ouzellaguen, avec la mise en terre de 1.600 plants de cerisier.