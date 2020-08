Dans un appel en direction des pouvoirs publics, la fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi Ouzou réclame, des pouvoirs publics, leur implication dans le dispositif de lutte contre les feux de forêts. Leur responsable a d'ailleurs demandé aux associations communales des chasseurs de se rapprocher des APC afin de proposer leurs services dans les structures mises sur pied au niveau communal sous forme de cellule de veille quant aux incendies qui ravagent actuellement des milliers d'hectares à travers la wilaya de Tizi Ouzou.

Ces comités opérationnels communaux (COC) veillent, en effet, sur la situation, au niveau des forêts et prévoient, si possible, le départ des feux et, si la situation l'exige, interviennent en appelant les services de la Protection civile. Ces structures sont composées généralement de représentants des élus, des services de sécurité, de la Protection civile et de quelques comités de villages. C'est pourquoi donc, vu leur connaissance accrue du terrain, les chasseurs, organisés en associations ne comprennent pas les causes de leur écartement. Ces derniers veulent être intégrés dans ces comités afin d'apporter leurs connaissances.

Cependant, ce qui semble gêner dans ce processus d'intégration est le statut juridique ambigu de ces associations.

Ces dernières ont, en effet, été interdites et dissoutes au début des années 90 avec la recrudescence des actions terroristes. Disparues depuis, les associations ont réapparu durant la dernière décennie, réclamant leur retour à la légalité étant donné que le terrorisme n'existe plus.

Mais cette demande reste jusqu'à présent sans écho de la part des pouvoirs publics, malgré les nombreux appels. L'activité de ces structures est tolérée, mais sans aucune assise juridique légale.

Aujourd'hui donc, leur demande d'intégration dans les dispositifs de veille sur les feux de forêts pose une problématique réelle. Une existence légale est nécessaire pour travailler de concert avec d'autres structures, mais l'appel sera-t-il entendu? Pourtant, le rôle de ces dernières est très important car, d'une part, les chasseurs sont de fins connaisseurs des forêts, de par leur activité.

D'autre part, leur présence sur le terrain est un facteur important dans la protection des espaces protégés.Ces derniers ont initié, à plusieurs reprises des opérations de lutte contre le braconnage. Récemment, les chasseurs ont aidé à l'arrestation de braconniers dans le massif de l'Akfadou. Alertés par ces chasseurs justement, les éléments de la Gendarmerie nationale ont pu arrêter des braconniers en possession d'animaux protégés comme le singe Magot, race endémique à la Kabylie.

Un rôle que les chasseurs sont fiers de jouer car, pour eux, la chasse n'est pas qu'une activité limitée à tuer le gibier. Le chasseur est un ami des animaux, qu'il protège et qu'il aide à se multiplier. L'activité de la chasse est un facteur d'équilibre dans la faune et la flore.

C'est pour ces raisons que leur existence légale est une nécessité.