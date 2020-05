C'est l'asphyxie pour les chauffeurs de taxis, qui, depuis le début de l'application des mesures de confinement, ne sont pas autorisés à travailler. Au même titre que les journaliers, ils subissent une situation inextricable. Sans revenus, ils croulent sous le poids des dettes et des taxes impayées, et trainent une situation compliquée, que le confinement n'a fait qu'accentuer.

Il faut dire qu'il s'agit de près de 200 000 chauffeurs de taxis menacés de chômage, depuis la suspension de l'activité des transports en commun, publics et privés, dans le cadre de la lutte contre le Covid -19. Selon les témoignages des responsables qui encadrent cette corporation, le mal est profond, et ne se limite pas à trouver des solutions pour uniquement surmonter cette période de crise sanitaire. Bien que leur seul espoir réside dans la confiance qu'ils portent aux discours du président de la République et aux capacités de l'Etat à intervenir dans de telles situations de catastrophe.

Cela étant, la problématique qui mine cette corporation depuis des décennies, selon le président de la Fédération des chauffeurs de taxis, relève d'un manque cruel d'organisation et de régulation, autant dans les modalités d'exercice de cette activité, que dans les textes juridiques qui la régissent. D'autre part, la perte d'un statut social qui, autrefois, était presque une institution, et l'émergence d'une concurrence numérique vorace, n'ont laissé aucune chance au bon vieux chauffeur de taxi de garder une place dans le marché du travail, à même de lui permettre de vivre décemment. Au demeurant, ils survivent au milieu d'un engrenage infernal où depuis des années, ils se battent pour satisfaire leurs revendications auprès du ministère des Transports et celui des Finances. Du fait que leur situation fiscale et parafiscale est justement l'objet de leurs requêtes, dont l'objectif est sans contexte la révision des régimes d'imposition qui leur sont appliqués, notamment le volume d'impayés des cotisations Casnos qu'ils traînent depuis 2008.

à cela s'ajoutent les effets d'un gel de l'augmentation des tarifs, appliqué par le ministère, depuis le début de l'année 2017. Les conséquences n'ont été que plus terribles, du fait que leurs recettes ne pouvaient plus couvrir leurs dépenses, mais la décision a été respectée, pour laisser place au dialogue et à la concertation. C'est donc à travers un dialogue de sourds entre les représentants de cette corporation et les autorités concernées, que les consultations, et les rencontres pour trouver des solutions, s'effectuent depuis des années sans grands résultats, d'où le désespoir des professionnels de cette corporation, qui attendent, selon le même représentant, que l'Etat se penche définitivement sur leurs dossiers, afin de leur permettre de jouir de la protection juridique, du statut professionnel, et de liberté dans l'exercice de leur métier. Leur espoir, est de voir que les choses commencent à changer et d'entrevoir des signes d'une nouvelle gouvernance, loin des anciennes pratiques qui n'on fait que les enfoncer dans leurs problèmes et ont fini par leur ôter toute considération.