Benjamin Stora et Abdelmadjid Chikhi sont les deux représentants choisis par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune pour travailler sur les questions mémorielles. Ces deux personnalités qui sont sous la tutelle de leurs présidents respectifs, devraient accomplir «leur travail dans la vérité, la sérénité et l'apaisement pour régler ces problèmes qui enveniment nos relations politiques», avait déclaré le président Tebboune. Pour l'Elysée, il s'agit là d'une démarche qui s'inscrit «dans une volonté de réconciliation des peuples français et algérien». Mais en quoi consiste réellement leur travail? Les deux hommes qui ont multiplié les sorties médiatiques, depuis leur nomination, n'ont pas éclairé beaucoup plus l'opinion sur leur mission qu'ils semblent, cependant, appréhender différemment.

Une mission, deux approches

En effet, hier et dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, Abdelmadjid Chikhi a clairement expliqué que sa mission et celle de son vis-à-vis Benjamin Stora n'était pas «d'écrire l'Histoire», mais de «confronter et discuter». «Soyons sérieux et soyons objectifs. Il ne s'agit pas d'écrire l'Histoire en proposant de désigner des deux côtés une personnalité pour lancer, peut-être, un dialogue sur les problèmes de mémoire. La mémoire, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il s'agit de voir comment amener les deux pays à gérer leurs mémoires. Si mon collègue, mon partenaire ou mon vis-à-vis, Benjamin Stora, a une vision qui est la vision française en matière des problèmes de mémoire, nous aussi nous avons la nôtre.

Donc, il s'agit de confronter, de discuter» a-t-il affirmé. Deux jours auparavant et dans un autre entretien avec l'agence officielle, cette fois, il avait clairement dit que l'initiative de «la réécriture commune de l'histoire entre l'Algérie et la France, n'est ni souhaitable ni possible», affirmant que «la partie algérienne attend de savoir quelles sont les intentions françaises après la désignation de Benjamin Stora; pour travailler sur le dossier de la mémoire avec l'Algérie; et quel volet sera évoqué pour le lancement de ce travail commun». Chikhi rappelle que la colonisation a désarticulé la société algérienne: «Nous sommes en train d'essayer de la remettre sur pied et les problèmes de mémoire se posent. Comment les gérer?

En ce qui nous concerne, nous faisons le travail. Il faut que le même travail soit fait de l'autre côté et nous pourrons confronter nos idées et peut-être arriver à une vision qui ne soit pas trop contradictoire, ni une vision à sens unique, car le développement des deux pays a suivi des cours différents. Donc nous voulons des rapports sereins dans le respect mutuel et également dans l'exploitation des problèmes de mémoire selon les circonstances de chaque pays.»

Les motivations diffèrent

L'historien français, lui, estime, comme il l'a déclaré à France culture, que «l'Histoire doit être au centre de la réflexion et pas simplement la mémoire (...) La connaissance historique fondée sur des archives et des témoignages, sur le recoupement et la confrontation d'informations, est le meilleur rempart à l'obscurantisme et aux stéréotypes qui peuvent exister autour de cette histoire sanglante et terrible qu'est l'histoire coloniale. J'ai toujours plaidé pour cette nécessité de l'histoire et le fait de regarder toute l'histoire, c'est-à-dire tous les côtés de l'histoire».

Même si Stora convient aussi qu'on ne peut pas écrire une histoire commune, il insiste cependant sur «un travail de rassemblement des sources afin de couvrir des espaces critiques par rapport à des récits officiels déjà construits. Il n'a jamais été question, il suffit de lire la lettre de mission, d'écrire une histoire commune, mais plutôt d'essayer de trouver des points de passage qui permettraient d'avancer ensemble dans la résolution de certaines questions historiques».

Pour Stora, le seul travail commun à prévoir devra être confié à un comité de pilotage qui sera chargé de tâches concrètes portant sur la question des archives, les disparus, les Européens d'Algérie, les cimetières, mais aussi de développer une coopération à caractère interculturel. Malgré ces divergences dans l'approche de la mission qui leur a été confiée, les deux historiens s'accordent sur la nécessité de regarder en face ce passé commun qui continue d'envenimer les relations entre les deux pays. Chikhi affirme: «Si nous pouvons réfléchir à comment nous coordonner sur les problèmes de mémoire, pour qu'ils ne puissent pas gêner la fondation de rapports normaux entre deux Etats indépendants, je pense qu'on aura rendu un grand service à nos deux pays.» Abondant dans le même sens, Stora a déclaré sur le quotidien Le Monde «cette mission s'inscrit dans un contexte global où la France et l'Algérie ont intérêt à se rapprocher (...)». Malgré cette grande volonté de réconcilier les mémoires, cependant cette tâche s'annonce très difficile, compte tenu des motivations qui diffèrent d'une partie à une autre. Certes, les présidents des deux pays affichent une grande volonté pour avancer vers une relative paix des mémoires qui permettrait d'affronter les défis de l'avenir, mais cela serait-il suffisant?

Surtout si on rappelle qu'en France, comme l'a révélé le président Tebboune, il existe des «lobbys très puissants» qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour entraver les relations algéro-françaises. D'ailleurs, avant même qu'il n'entame son travail, Benjamin Stora est largement contesté et est accusé d'être «partial». C'est dire que la partie est loin d'être gagnée d'avance.