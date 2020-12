Bonne nouvelle. «Les chiffres ont baissé de 60%», a déclaré le directeur général de l'EHU, le docteur Mohamed Mansouri, expliquant que «nous sommes passés de 150 cas positifs dont une soixantaine admise en réanimation, à 30 cas dont cinq à six admissions en réanimation»; en faisant ces déclarations exclusivement à L'Expression, le docteur Mansouri explique que «la tendance est d'autant plus baissière que les activités, au niveau des différents services, ont repris de plus belle». «La prise en charge des autres patients, qui souffrent d'autres pathologies, est assurée», ajoutant que «les équipes se préparent à la campagne de vaccination».

En attendant, insiste le directeur général de l'EHU, «la vigilance est de mise». «La situation est en constante amélioration», explique-t-on à la direction de la santé soulignant que «le taux d'occupation des lits a régressé à 17%, avec quatre cas admis en coma seulement». Dans un autre chapitre, pas moins de 10000 porteurs du virus de Covid-19, dont 5000 ont été traités à l'EHU, ont été recensés du début de la pandémie à ce jour», apprend-on. L'Etablissement hospitalier de l'Usto, a, à lui seul, procédé à «plus de 23000 consultations, 12000 tests PCR et plus de 500 scanners». Un taux de 70% des malades est pris en charge.

L'hôpital continue à prendre en charge tous les malades atteints du Covid-19, indique-t-on, expliquant que «plusieurs structures sanitaires ont été mobilisées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19». Il s'agit essentiellement de deux sites de réanimation, à savoir l'hôpital Nedjma, ex-Chetaibo, est, selon le dernier communiqué de la cellule de communication d'une capacité de 240 lits dont 60 de réanimation.

Le service pré-tri joue un rôle axial dans la détection, le traitement et la prise en charge immédiate des porteurs du virus.

Faisant face à sa propagation, la direction de l'hôpital a jugé utile de prendre toutes les mesures qui s'imposent, induites par la crise sanitaire, sans pour autant chambouler totalement le fonctionnement du reste des services. «Tous les services fonctionnent normalement», dira le docteur Mansouri. Autrement dit, plusieurs autres spécialités sont dispensées à l'hôpital, à l'image du «bloc opératoire réquisitionné exclusivement au profit des malades confinés, en raison de leur contamination par le Covid-19, alors qu'ils sont programmés pour subir des interventions chirurgicales».

En agissant de la sorte, les responsables de l'hôpital, anticipant les événements, pour faire face à toutes les «éventualités». La santé mentale constitue une autre préoccupation de la direction de l'hôpital, qui a réservé un espace important pour cette catégorie de malades contaminés. Alors que la lutte contre le virus continue, la direction de la santé poursuit, elle aussi, ses opérations d'information et de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à observer au niveau des écoles.