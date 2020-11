Réagissant à chaud après l'annonce des résultats du référendum du 1er novembre sur la révision de la Constitution, Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, nous donne dans cet entretien son évaluation de la situation, à travers l'explication des chiffres annoncés et leurs répercussions sur le sort du pays.

L'Expression: Les résultats du vote pour la révision de la Constitution, ont donné 66,80% de «oui», quel est votre première lecture de ces chiffres?

Soufiane Djilali: Ces résultats nous donnent l'occasion de résumer la situation à travers trois leçons à retenir. La première est que cela fait longtemps que nous n'avions eu des chiffres vrais. L'Algérie doit absolument renouer avec la véracité des choses, ce qui n'était pas le cas par le passé où les chiffres étaient erronés, que ce soit le taux de participation ou la répartition des sièges, donc, le plus important c'est d'avoir des chiffres réels. La deuxième leçon est sans conteste le taux de participation qui reste faible et pose problème pour les valeurs de la démocratie, et qui concerne l'ensemble de la classe politique en prenant en considération qu'une partie de la population avait opté pour le boycott actif, alors qu'une grande partie avait opté pour l'abstention pour l'amendement de la Constitution. La troisième leçon à retenir est que parmi ceux qui ont voté, une majorité a été dégagée, en faveur de la nouvelle Constitution, et comme celle-ci a été adoptée par référendum, on verra dans un avenir très proche, les premières actions et réformes, à commencer par l'amendement de la loi électorale et le renouvellement des institutions.

Quels sont les événements majeurs qui vont intervenir les prochains jours sur la scène politicosociale?

Il était prévu l‘organisation des élections législatives avant la fin de

l'année, mais il y a eu des retards dus à la crise sanitaire, auxquels s'ajoute, l'état de santé du président de la République, a qui on souhaite un prompt rétablissement. Cela débloquera, nous le souhaitons, la suite du calendrier, qui consistait en la convocation du corps électoral avant la fin de l'année, pour une tenue des élections législatives, avant la fin du 1er trimestre 2021, et probablement des élections locales avant la fin de 2021.

Allons-nous donc vers une reconfiguration de la scène politique?

Il y a réellement nécessité à rééditer la carte politique, et revoir les équilibres entre les partis. Il faut s'attendre à de grands changements. Il s'agira dans un premier temps de redonner à la scène politique, un dynamisme, un nouvel équilibre.

Que pensez-vous du rôle qu'a joué la société civile durant la campagne référendaire?

C'est une composante très importante de la société politique. Il est normal que la société civile essaie de prendre pied et de se déployer sur la scène politique et sociale. Cela va dépendre de la Constitution elle-même, mais aussi des capacités de la société civile à émerger et à s'adapter aux changements politiques. Mais en tout état de cause, la société ne peut pas remplacer les partis politiques.

Quels sont pour vous les obstacles majeurs que risque de rencontrer le pays en attendant la mise en place des mécanismes de régulation et des réformes?

Il reste à dépasser le problème politique, l'application de la Constitution, l'assainissement des institutions, il faudra attaquer de front les dossiers brûlants, comme celui de l'économie, où il y a lieu de chercher et de trouver les vraies solutions pour lancer les réformes sur des bases solides. La politique est en réalité un moyen pour la résolution des grands problèmes. Il s'agit de redresser le pouvoir d'achat des Algériens, la création d'emplois, et encourager le développements des entreprises, en clair, il s'agit de faire face à la crise économique.

Un dernier mot?

Il faut dire, que les Algériens ont souffert durant longtemps du régime de Bouteflika, et cela va être long, compliqué et difficile de redresser la situation, mais nous demeurons optimistes, et convaincus que l'Algérie possède les capacités pour rebondir, mais cela se fera pas à pas.