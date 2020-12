Même si aucune information officielle n'a encore filtré concernant les vaccins qui seront acquis par l'Algérie afin d'entamer sa vaccination dans les deux à trois semaines à venir, les choses commencent à se mettre en place. Hier, le docteur Salah Eddine Sahraoui, président de la Société algérienne de biotechnologie et recherche médicale, a annoncé la mise en place d'une procédure accélérée pour l'enregistrement du vaccin. «L'Algérie, à l'instar de toutes les Agences internationales, a mis en place une procédure accélérée d'enregistrement des vaccins anti-coronavirus, à travers l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp), par l'impulsion du ministère de l'industrie pharmaceutique, ainsi que l'institut Pasteur qui travaille en étroite collaboration avec ces dernières. Elle a ainsi suivi les mêmes étapes en termes d'homologation que ce qui se passe au niveau international», a déclaré ce responsable, sur les ondes de la Radio nationale. C'est dire que les préparatifs avancent bien et que les deux task force qui ont été mises en place par le Premier ministre ont accéléré la cadence. Il faut dire que sur le plan organisationnel, l'Algérie n'est pas à sa première campagne de vaccination, même si celle qui sera menée contre le coronavirus s'annonce d'une plus grande envergure. «Si c'est un vaccin similaire à celui que nous avons l'habitude d'utiliser, il n'y a aucun problème. Nous avons vacciné 10.000 enfants en une semaine», avait indiqué le ministre de la Santé lors d'une rencontre avec des médias. Une telle déclaration conditionne, il faut le souligner, le choix du vaccin que l'Algérie va acquérir. Les capacités logistiques disponibles excluent de fait des vaccins de Pfizer et de Moderna à cause des conditions de conservation à très basse température et l'Algérie devra se tourner vers d'autres vaccins ne nécessitant pas de moyens très particuliers, notamment les vaccins chinois et russes. Concernant justement le Spoutnik V, ce dernier semble être en haut de la short list que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 a établie. Il paraîtrait que l'Algérie s'apprête à signer incessamment un contrat avec les Russes pour l'acquisition de quelques centaines de milliers de doses de vaccin afin d'entamer la campagne de vaccination en janvier 2021, suite aux instructions données par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il ne s'agira là que d'un premier quota et les autorités sanitaires appuyées par la diplomatie vont également se rapprocher d'autres pays pour l'acquisition d'autres vaccins, selon la disponibilité en attendant l'offre de Covax.