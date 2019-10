Le processus électoral passe un cap et entre dans le vif du sujet. Si les premières phases concernaient des aspects généraux, bien qu’importants, à partir d’aujourd’hui, le scrutin prend effectivement forme, à travers la démarche des prétendants à la magistrature suprême. En faisant acte de candidature à titre très officiel, Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzeddine Mihoubi et les autres ont donné du sens à un processus électoral qui avait échoué par deux fois en quelques mois. En effet, le report par l’ancien président de la République de la présidentielle du 19 avril, sa démission et l’impossibilité de réunir les conditions de la tenue du rendez-vous du 4 juillet auront été autant d’évènements qui rendaient problématique un retour vers la légalité constitutionnelle, d’autant qu’au sein de la classe politique, il a été constaté des réticences et des tentatives d’instrumentaliser le Mouvement populaire.

Les différents prétendants n’étaient pas portés par une vague «enthousiaste», ce qui supposait le risque d’une réédition du scénario du scrutin du 4 juillet, qui a vu le Conseil constitutionnel l’invalider en raison de l’absence de candidats. C’était une première, mais également la conséquence d’une très forte pression populaire. Les Algériens ne voulaient pas d’une élection avec les mêmes instruments juridiques de celle du 19 avril. Mais, force est de constater que pour la présidentielle du 12 décembre prochain, la pression s’est nettement relâchée et l’on a constaté un pan entier de l’électorat accorder un intérêt certain au scrutin.

Le dialogue, l’Autorité nationale indépendante des élections, les assurances apportées quant à la non-implication de l’Exécutif dans l’organisation de l’élection et l’attitude de nombreux hommes politiques qui ont souscrit à la nouvelle démarche ont convaincu beaucoup d’Algériens. De fait, la présidentielle du 12 décembre n’a pas connu le même sort que les deux premières tentatives.

Ainsi, plusieurs candidats à la candidature, dont des poids lourds de la scène politique, de jeunes loups et des indépendants ont trouvé assez de soutien au sein de la société pour passer avec succès la phase de collecte des signatures de parrainages. Plus important encore, ce «cran en plus» dans le processus électoral, comparativement aux échecs des 19 avril et du 4 juillet derniers, traduit un pas de plus dans le sens de la solution effective de la crise institutionnelle que traverse le pays depuis le 2 avril 2019. Et pour cause, l’entrée en lice des candidats et le débat qui s’ensuivra orienteront l’opinion nationale vers les sujets de fond et l’éloigneront des questions «subsidiaires» que pose une partie de l’opposition partisane.

Même s’il est un fait que le rendez-vous électoral intervient dans un contexte particulier où les candidats ne seront pas attendus sur leurs programmes, mais sur leur proximité des revendications du mouvement populaire. Il faut dire, à ce propos, que l’ensemble des prétendants à la magistrature suprême a un dénominateur commun dans son discours et donc dans son programme. Il s’agit de la fidélité aux objectifs du peuple, à savoir édifier un système de gouvernance où la présidence à vie sera proscrite, garantir l’égalité des citoyens devant la loi et assurer une justice véritablement indépendante. Il ne viendrait pas à l’esprit du prochain président de la République de passer outre ce pourquoi les Algériens ont investi la rue. On voit mal, en effet, un chef d’Etat hypothéquant son premier mandat à la tête du pays en remettant sur selle le personnel politique de l’ancien régime.

Il ne le pourra d’ailleurs pas, puisqu’il lui sera fait obligation d’organiser de nouvelles élections législatives et locales. Il devra partager son pouvoir, d’une manière ou d’une autre, avec une classe politique représentative de la société. Bref, dire que le nouveau président «réinitialisera» l’ancien système, est totalement faux. D’où l’importance du prochain rendez-vous électoral qui prendra, dans une dizaine de jours, un tournant autrement plus significatif, puisque les candidats seront «identifiés» et deviendront les «vedettes» de la scène politique.

Qu’ils soient applaudis ou critiqués, ils feront immanquablement l’actualité. Il restera néanmoins à apprécier leur impact sur l’opinion et leur force de persuasion. En tout état de cause, avec les dépôts des dossiers de candidatures auprès de l’Anie, les candidats entreront, d’une manière ou d’une autre, dans l’Histoire de l’Algérie indépendante.