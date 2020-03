Quelle Constitution aura l'Algérie d'ici la fin de l'année? La question est d'une importance extrême car c'est la Loi fondamentale qui va permettre à l'Algérie la construction juridique de l'État moderne. Celui dont rêvent tous les Algériens qui continuent de participer, depuis plus d'une année, dans un Hirak béni, comme l'a qualifié le chef de l'Etat. Pour fonder leur Etat de droit, les Algériens sont invités à participer à un mois de débat, qui s'ouvrira en début de la semaine prochaine. La première mouture de la Loi fondamentale étant finalisée par le Comité d'experts chargé de l'élaborer sous la présidence d'Ahmed Laraba, sera transmise aux différents acteurs politiques, de la société civile et du tissu associatif pour débat et enrichissement. Les syndicats, les personnalités politiques et nationales ainsi que les enseignants universitaires sont invités aussi à exposer leurs propositions dans l'objectif d'aboutir à une Constitution «consensuelle qui consolidera les libertés, la justice sociale, préservera l'unité nationale et limitera les attributions du président. C'est du moins, l'engagement pris par Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que le texte de loi ne sera pas «du sur-mesure pour un président, un clan ou un mode de gouvernance». Le président s'est engagé à opérer autant d'amendements et de changements «jusqu'à ce que nous parviendrons à une Constitution consensuelle».

Dans la première mouture, qui sera dévoilée donc la semaine prochaine, les changements proposés par les experts ne porteront que sur les recommandations faites par le président autour de sept axes, à savoir la protection des libertés et droits des citoyens, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, en sus du renforcement du principe de la séparation et l'équilibre des pouvoirs et la promotion du rôle du Parlement dans l'accompagnement de l'action du gouvernement, le renforcement de l'égalité entre citoyens face à la loi et la consécration des mécanismes d'organisation des élections, la réglementation du champ médiatique et l'amélioration de la gouvernance. Toutes les propositions qui vont être émises, pour enrichir le document initial, seront donc transmises au Comité d'experts qui se mettra, de nouveau, en conclave, pour apporter les correctifs nécessaires avant que le document final, adopté en Conseil des ministres et validé par le Parlement, ne soit soumis au référendum populaire. Dans la mouture finale, chaque Algérien doit s'identifier, retrouver ses devoirs, ses droits et la consécration de ses libertés. Si c'est le cas, l'Algérie aura réussi son challenge: celui d'élaborer une Constitution fondatrice d'un Etat de droit. Mais pour arriver à une Constitution consensuelle, il y a encore des écueils à franchir. Le premier est sûrement tributaire de l'adhésion que suscitera le débat auquel sont invités les Algériens, notamment l'élite qui devra jouer pleinement son rôle pour transformer les attentes populaires en propositions claires à prendre en charge dans l'élaboration du texte fondamental. Le second écueil est lié au temps de maturation de ce texte. Trente jours vont-ils suffire pour vulgariser les multiples aspects abordés par le projet de Constitution afin de permettre au peuple d'exprimer sa volonté réelle? Cela peut s'avérer suffisant et dans ce cas, l'Algérie aura fait un grand pas vers l'Etat de droit. Mais l'édification effective de l'Etat de droit, osons le dire, ne se fera qu'une fois que l'Etat respecte ses propres lois et accepte d'être limité par le droit. Car, l'Algérie n'a pas été sans lois durant les décennies précédentes. Elle en avait et même beaucoup! Dans la Constitution de 2016, encore en vigueur, il est fait état de démocratie, de séparation des pouvoirs, du respect des droits de l'homme et de la consécration des différentes libertés. Mais ce n'est pas pour autant que le citoyen s'est senti protégé, a obtenu ses droits et a réussi à exercer ses libertés. Ce qui amène à dire que rédiger une Constitution consensuelle c'est bien, mais veiller à ce qu'elle ne soit pas foulée aux pieds, c'est encore mieux.