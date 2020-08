Les biens mal acquis sont à l'ordre du jour du gouvernement algérien qui tient mordicus à les récupérer là où ils sont. Cette démarche politique de premier ordre a été élucidée par les autorités françaises qui ont déclaré que «l'Algérie a sollicité l'entraide de la justice française dans le cadre d'un processus engagé, visant à récupérer les biens mal acquis d'une dizaine de ressortissants établis en France», précise-t-on.

Cette demande exprime la volonté de l'Algérie d'aller de l'avant pour récupérer les capitaux détournés frauduleusement et transférés vers l'étranger. Certes, l'affaire n'est pas mince, mais la volonté politique y est pour faire aboutir la démarche. D'ailleurs, les autorités françaises ont précisé en la matière via le magazine Le Point que «les informations demandées sont bien plus larges que les aspects fiscaux», c'est dire que la démarche entamée par le gouvernement algérien ne se limite pas à un aspect relevant des formalités judiciaires, mais bel et bien de la récupération de ces biens mal acquis et qui se trouvent en France.

Donc, les rapports algéro-français et le partenariat en perspective doivent être déterminés sur la base de cette coordination et d'entraide judiciaire comme signe de sérieux dans les relations diplomatiques et stratégiques sur le plan économique et commercial.

L'Algérie avait connu un passage à vide sur le plan politique, l'année dernière, surtout sur le plan institutionnel où la vacance du poste de président de la République lors du départ du président déchu grâce à la pression de la rue issue de l'élan populaire du 22 février 2019.

Durant cette période de transition, l'Algérie avait entamé des démarches pour récupérer les capitaux détournés par des hommes appartenaient au régime de Bouteflika.

L'Union européenne à travers son ambassadeur s'est référée à une attitude sibylline quant à la démarche du gouvernement algérien de l'époque par rapport à la récupération des capitaux qui ont été transférés dans les banques européennes. Dans ce registre, l'ambassadeur de l'UE, John O'Rourke, avait déclaré à ce propos que «Les États de l'UE n'ont pas la mainmise sur les comptes des personnes suspectées», et d'ajouter que «les biens spoliés se trouvant dans les pays de l'UE peuvent être imputés à des transactions frauduleuses», des réponses et des déclarations qui cachaient mal la manipulation d'une situation pour faire pression sur le gouvernement algérien qui s'apprêtait à préparer les conditions d'aller vers une élection présidentielle en mesure de mettre fin à la situation d'instabilité institutionnelle qui taraudait l'Etat et ses institutions.

L'UE, par ailleurs, n'a pas fermé la porte du dialogue et de la concertation autour de cette question cruciale de la récupération des capitaux placés dans les banque européennes, bien au contraire, l'UE et à travers le chef adjoint de la mission européenne, Stéphane Mechati, avait déclaré que «les États membres de l'UE s'engageront à être entièrement disponibles auprès des pays plaignants», avançant comme argument que les pays concernés doivent prouver que des capitaux de cette nature doivent exister réellement et qui ne se basent pas sur des supputations. Il faut rappeler que l'Algérie pourrait faire recours à l'Accord d'association algéro-européen comme instrument pour faire accélérer le processus de récupération de ses capitaux placés à l'étranger d'une manière frauduleuse par les symboles du régime déchu. D'ailleurs, l'accord fait allusion à ce volet en soulignant que «l'Accord d'association algéro-européen prévoit de fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux». Il est indispensable d'user maintenant de tous les atouts en mesure de permettre au pays de récupérer son argent qui a été détourné par les véreux et les responsables de la débâcle économique et financière que connaît le pays depuis des décennies. L'enjeu est de taille, mais cela est réalisable, pour peu que l'Algérie use de sa diplomatie souverainiste et ne pas faire marche arrière en terme de volonté politique quand il s'agit des intérêts vitaux de la nation.