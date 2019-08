Dans le but d'écouter les propositions de toutes les composantes de la société civile, sans exception, et des acteurs du Hirak populaire, notamment les jeunes, les membres de l'Instance entameront des visites aux différentes régions du pays en vue d'écouter les propositions concernant le règlement de la crise politique, a déclaré Benabou à la presse en marge de la rencontre tenue avec le jeunes du Hirak, issus de cinq wilayas. Elle a fait savoir, par ailleurs, que la date de la tenue de la conférence nationale « sera fixée au terme des rencontres de l'Instance avec toutes les catégories de la société algérienne, mais aussi les parties politiques ». Pour rappel, il a été procédé, samedi, à l'installation du Conseil consultatif de l'Instance de dialogue et de médiation, composé de sages, d'experts, d'universitaires et d'acteurs du Hirak populaire.