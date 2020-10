Invités par des médias étrangers la majorité de ces intervenants ont lié cette visite à la position de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, cependant il n'en est rien de cette lecture dans la mesure ou la visite était prévue le mois d'Avril dernier, mais reprogrammée à cause de la pandémie du à la propagation du virus covid 19. Les propos tenus par l'hôte d'Alger, après son audience avec le Président Tebboune encadrent et défissent l'objectif de ce déplacement. Qualifiant celle-ci de «bonne discussion», le chef du Pentagone a souligné que certains nombre de questions abordées sont liées sur «comment améliorer la coopération militaire américaine avec les forces armées algériennes». Mark Esper a ajouté «ma rencontre d'aujourd'hui avec le Président et avec des militaires s'est extrêmement bien déroulée. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous prévoyons d'accroître notre coopération, dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme», il explique «Nous cherchons à améliorer notre formation et nos exercices ensembles». Les questions relatives aux défis libyens, au Mali et au Sahel ont également étaient abordée a précisé le chef du Pentagone dans ses déclarations. Il a affirmé dans ce contexte « Nous considérons également des questions telles que la résolution des défis en Libye dans le même sens et nous avons également discuté d'autres questions régionales, telles que le Mali et le Sahel». Ce sont pratiquement les mêmes questions qui avaient fait objet de discussion en novembre 2019 à Washington entre le major-général Mohammed Bachar, directeur du département de l'emploi et de la préparation au ministère de la défense nationale, qui avait rencontré, James Anderson, sous-secrétaire adjoint au Département de la Défense américain, le 27 novembre 2019. La rencontre prévoyait de «renouveler et revigorer» la coopération en matière d'intérêts de défense communs lors du neuvième dialogue militaire conjoint américano-algérien tenu du 18 au 21 novembre», avait déclaré Alyssa Farah, l'attachée de presse en chef du Pentagone. A ce propos le Pentagone a énuméré dans un communiqué 5 critères qui définissent la relation Algéro-américaine, le premier est que «l'Algérie est un partenaire stratégique et compétent avec lequel les États-Unis entretiennent de solides relations en matière de diplomatie, de maintien de l'ordre, d'économie et de sécurité». La deuxième chose à savoir selon la même source, «les États-Unis et l'Algérie collaborent pour atteindre des objectifs communs de sécurité régionale à travers la coopération, notamment des échanges d'expertise et d'expérience, d'exercices militaires, d'enseignement et de formation des militaires». Le troisième critère est que «l'Algérie possède l'une des forces armées les plus puissantes d'Afrique et possède une grande expertise dans la lutte antiterroriste. Son armée dispose de plates-formes avancées sur terre, air et mer». «L'Algérie joue un rôle constructif dans la promotion de la stabilité régionale», a précisé le Pentagone comme quatrième chose à savoir sur les relations Algéro-américaines, ajoutant comme cinquième et dernière chose que «les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie». Ainsi pour dire que ces relations sont accès particulièrement sur une coopération militaire de lutte antiterroriste mais aussi sur un partenariat commercial.