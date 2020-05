Les familles vont devoir attendre jusqu'à la fin du confinement pour fêter la circoncision de leurs enfants. Habituées à le faire durant le 27e jour du mois de Ramadhan, ces dernières vont devoir s'en passer afin d'éviter de créer une autre occasion au coronavirus de se propager encore davantage. Cette décision, qui entre dans le cadre des mesures de confinement, est communiquée par les responsables des hôpitaux au niveau des Epsp. Les associations de bienfaisance qui ont l'habitude d'organiser ces cérémonies au profit des familles nécessiteuses sont également concernées et instruites de les reporter jusqu'à nouvel ordre.En fait, le report des campagnes de circoncision pratiquées massivement à chaque 27e jour du mois de Ramadhan ne sont pas dangereuses du point de vue médical, mais plutôt au vu des cérémonies et fêtes qui les accompagnent chaque année. Le risque de contamination vient du fait que la circoncision d'un enfant est l'occasion pour sa famille d'organiser une fête où il y a beaucoup d'invités. Malgré les mesures qui pourraient être prises comme la distanciation entre les individus, il n'en demeure pas moins que les risques de propager le virus sont très élevés durant ces occasions où les regroupements sont impossibles à maîtriser ni par les familles organisatrices ni par les individus eux-mêmes. Chose pour laquelle, à Tizi Ouzou, les médecins et les responsables des Epsp participent activement aux campagnes de sensibilisation et d'explication envers les citoyens du danger qui entoure ces cérémonies.

à Ouaguenoun, via la page Facebook de Radio Tizi Ouzou, le directeur de l'Epsp local a appelé les citoyens de sa circonscription à éviter de ramener les enfants pour la circoncision. Pour le docteur Slimane Lounassi, la circoncision n'est pas une urgence et les familles peuvent attendre quelque temps encore.