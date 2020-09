Le projet de loi sur la nouvelle Constitution devant passer par un référendum le 1er novembre prochain, ne semble pas faire l'unanimité chez les Algériens, c'est du moins ce que nous avons constaté en abordant des citoyens dont beaucoup demeurent sceptiques. Ça reste encore flou pour certains qui ont évoqué la confusion. En fait, les médias, même publics, ne font pas un travail de fond pour éclairer les citoyens, pour d'autres, les analyses sont focalisées sur deux ou trois articles, alors que certains considèrent qu'ils n'ont pas encore d'avis. Pour ce jeune de 34 ans, ingénieur en géologie, qui chôme depuis 5 ans, «une nouvelle Constitution c'est déjà un pas en avant et c'est positif comme initiative, mais il faut que celle-ci soit en parfaite symbiose avec les aspirations du peuple, mon avis n'est pas en opposition avec le président de la République, mais j'avoue mon étonnement de l'absence d'un vrai débat, notamment par les chaînes de télévision aussi bien privées que publiques.» Pour être plus explicite, notre interlocuteur ajoute: « On fait dans le marketing à propos de cette Constitution, il n'y a pas une analyse profonde qui soit apte a expliquer aux citoyens l'intérêt des articles, tous les articles qui composent le projet. On se limite à la femme, la langue amazighe, la liberté individuelle sans pour autant aborder les autres passages, on ne va pas plus loin.» De plus, certains articles ont un caractère confus comme pour les députés qui ont le pouvoir de procéder à la levée de l'immunité de l'un des leurs même si celui-là, est poursuivi en justice? Soit je n'ai pas compris, alors qu'on m'explique, soit il y a une grande confusion à éliminer, enfin il y a des zones d'ombre qui font que je reste méfiant.» Avec le sourire, un autre jeune se demande «pourquoi ne pas revenir à la Constitution des années 70, elle était nette, claire et précise, si on ne peut pas faire mieux, c'est juste un avis et si vous permettez, la rédaction et le lexique ne sont pas convaincants, ça reste médiocre et puis je pense que cette Constitution tend à la division du pays, enfin je ne suis pas spécialiste, mais je donne juste un avis, je peux me tromper». Pour ce jeune cadre de 40 ans à l'université: « Je n'ai pas vraiment un avis, pour ainsi dire aucun, mais si on me force à dire quelque chose, je pense qu'on ne peut pas avancer avec cette Constitution, je m'attendais à mieux, en la lisant j'ai constaté beaucoup de contradictions, de pièges et de la confusion et puis, elle ne fait pas l'unanimité, le peuple est divisé, notamment elle donne l'avantage à une certaine classe de la société, en fait elle n'est pas différente de l'ancienne, c'est la même composition avec quelques changements en ce qui concerne l'intervention de nos militaires sur d'autres terres et là je ne suis pas très enthousiaste, nos militaires nous sont chers.»