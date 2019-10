La première journée de la semaine, hier, a été encore une fois marquée par l’observation de plusieurs actions de protestation dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi qu’au chef-lieu de wilaya où les pharmaciens ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya. C’est donc devenu une habitude. Chaque dimanche, la wilaya de Tizi Ouzou renoue presqu’inéluctablement avec les actions de rue, dont la fermeture des sièges des administrations locales notamment. Hier, les pharmaciens du secteur privé de la wilaya de Tizi Ouzou ont organisé un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya.

Les raisons de la colère des pharmaciens a trait à l’ouverture de plusieurs officines sur le territoire de la wilaya et ce, sans que leurs propriétaires ne se conforment à la réglementation en vigueur en la matière.

Le responsable du bureau de wilaya de Tizi Ouzou du syndicat des pharmaciens, qui a été à l’origine de l’action de protestation d’hier, a déploré le fait que de nouvelles pharmacies se lancent dans cette activité dans l’illégalité la plus totale. Ceci ne sera sans doute pas sans nuire aux concernés, a-t-on appris. A travers l’action d’hier, les protestataires ont interpellé le premier magistrat de la wilaya, afin d’user de ses prérogatives pour mettre un terme à ce qu’ils qualifient de véritable anarchie qui risque, si des mesures urgentes ne sont pas prises, de se généraliser. Par ailleurs et toujours au chapitre des actions de protestation, des centaines de citoyens ont fermé, hier, le siège de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Agouni Gueghrane, dans la daïra des Ouadhias. Il s’agit des habitants du village Ath Reggane, l’un des plus grands que compte la daïra des Ouadhias, sise à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya.

Les concernés ont décidé d’avoir recours à ce genre d’actions de protestation pour dénoncer le retard important accumulé dans la réalisation du projet de gaz naturel dont a bénéficié la localité. Pour leur part, les parents d’élèves du lycée du chef-lieu de la daïra de Bouzeguène ont observé une action de protestation, hier, durant toute la journée.

Les concernés ont procédé à la fermeture du siège de la daïra de Bouzeguène pour protester contre l’état déplorable dans lequel se trouve le lycée fréquenté par leurs enfants, ainsi que l’absence du minimum en matière de commodités et de moyens afin de permettre de dispenser une scolarité normale et digne de ce nom aux enfants qui y sont scolarisés.

Les concernés ont indiqué ,hier, à la presse que cette action de protestation n’a été décidée qu’après épuisement de toutes les voies du dialogue préconisées dans ce genre de situations. «Nous avons frappé à toutes les portes mais aucune réponse n’a été donnée à nos doléances, c’est pourquoi, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en fermant carrément le siège de la daïra, espérant que cette fois-ci, notre appel ne tombera pas encore dans l’oreille d’un sourd», a déclaré à la presse l’un des membres de l’association des parents d’élèves du lycée de Bouzeguène.

La quatrième action de protestation a été enregistrée, hier, à Azeffoun.

En effet, l’école primaire Mohamed Hakem, située au village Berzekka (commune d’Azeffoun), a été fermée, hier matin, par les parents d’élèves. Là aussi, les concernés demandent à toutes les autorités intéressées d’intervenir dans les plus brefs délais afin d’améliorer les conditions de scolarité dans cet établissement scolaire.

Les protestataires ont indiqué que les conditions en question laissent à désirer.