Dans cet entretien, le professeur Madjid Tabti, chef de service pédopsychiatrie, à l'EHS de Chéraga, revient sur l'impact psychologique du confinement sur les enfants et leurs parents. L'interlocuteur qui assure le poste de président de la Commission nationale thématique dédiée à la santé mentale des enfants rattachée à l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (Onppe), propose de créer un numéro vert national et la création de la cellule nationale de crises psychologiques et psychiatriques liées au Covid-19. Une proposition incluse dans le rapport annuel détaillé du dossier de l'enfance, qui sera remis au président de la République, par l'Onppe, a-t-il affirmé.

L'Expression: Qui ont plus besoin d'une assistance psychologique, les parents ou les enfants?

Professeur Tabti: Tout le monde a besoin d'une assistance psychologique, les parents tout comme leurs enfants. Car, nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle. Le Covid-19 est une source de stress intense, du fait qu'on ne sait pas grand-chose sur ce virus. à cela s'ajoutent les effets du confinement, qui est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. L'impact de cette dernière sur le plan psychologique, social et anthropologique est visible et tous les foyers sont impactés. Les parents sont stressés quand ils voient leurs progénitures stressées. En d'autres termes, une bobine de stress s'est installée dans la famille algérienne. Comme la cellule familiale est la représentation de la société, donc le stress a évolué dans toute la société.

Face à ce stress, quel est le rôle de la commission que vous dirigez?

Je rappelle que la Commission nationale thématique dédiée à la santé mentale des enfants, rattachée à l'Onppe, est composée d'une vingtaine d'experts, entre psychologues, pédopsychiatres, chercheurs universitaires et sociologues. Le comité a été installé il y a presque une année et il a pour mission de travailler sur la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent sous tous ses aspects. Nous sommes en contact avec la société civile, nous essayons de faire de la sensibilisation et identifier les points noirs. S'agissant de l'état des lieux du dossier de la santé mentale des enfants au temps du coronavirus, nous avons d'ores et déjà préparé des réflexions et des recommandations pour mettre en place une stratégie de prévention.

Concrètement, quel est le travail fait sur le terrain?

À Alger, pour l'heure, une partie de l'action est déjà réalisée grâce aux numéros dédiés respectivement aux téléconsultations psychologiques et psychiatriques, (le 021 31 24 24 [unité de Dély Brahim] et le 0661 17 97 32 [service de Chéraga], Ndlr]. Nous avons reçu plusieurs appels des parents qui nous demandent des conseils sur la façon de les gérer en cette période de confinement. Il y a une très très forte demande de téléconsultation. Mais la capitale n'est pas l'Algérie. Je voudrai dans ce sens attirer l'attention sur la nécessité de créer un numéro vert national gratuit et la création de la cellule nationale de crises psychologiques et psychiatriques liées au Covid-19. Justement, je profite de votre question pour faire savoir que cette proposition sera incluse dans le rapport annuel détaillé du dossier de l'enfance, qui sera remis au président de la République, par l'Onppe.

Je profite aussi pour souligner que le corps médical a aussi besoin d'une assistance psychologique.

Actuellement, nous sommes confrontés à des cas aigus. Mais, sur le plan psychologique, les dessous du Covid-19 et les séquelles du confinement vont apparaître après le passage de la crise sanitaire. Sans oublier que le stress qui touche tous les Algériens peut également engendrer une hausse des maladies physiques telles le diabète et l'hypertension.

Quelle est la tranche d'âge la plus touchée par les effets du confinement? Comment l'aider pour bien le vivre?

Ne pas pouvoir sortir et jouer librement comme d'habitude, provoque une frustration chez les enfants, qui les rend vulnérables à l'anxiété, au stress et à la colère. La plupart des cas, sont des enfants frustrés par les interdictions de sortie et la peur face à la menace de contamination. L'impact varie d'un enfant à un autre en fonction de plusieurs facteurs. Et les pathologies pédopsychiatriques plus complexes, telles que les dépressions, les troubles anxieux ou les psychoses peuvent se déclencher chez des enfants déjà prédisposés ou s'aggraver chez ceux qui en sont déjà atteints avant le confinement. Par exemple les enfants autistes sont les plus atteints. Pareille situation pour leurs parents eu égard au contexte économique actuel et la situation précaire de certaines familles à cause du désastre économique provoqué par le Covid-19. Je souligne dans ce sens que les enfants ont besoin d'être écoutés et surtout informés sur les raisons de leur confinement.

Quelle est la conséquence de la fermeture des écoles?

En général, il y a moins d'effets négatifs chez les enfants de bas âge et qui n'ont pas de problème de santé physique ou psychique, mais j'en profite aussi pour souligner qu'il y a une inversion du rythme du sommeil et cela impacte l'évolution des enfants. Il faut penser aussi aux élèves des classes d'examens, en particulier le baccalauréat, qui auront un vécu psychologique très spécial et qui vont nécessiter plus d'accompagnement et de soutien. Ces élèves peuvent avoir un stress accentué à cause du retard dans les programmes, la perte du rythme des apprentissages due à la lacune dictée par le confinement. Je voudrai également attirer l'attention sur le fait que des enfants sont la proie de mauvais traitements. Ils sont victimes de violence physique et verbale. Et ils peuvent aussi être victimes d'intimidation et de harcèlement sur l'espace virtuel, puisqu'ils ont tendance à consulter les réseaux sociaux de manière fréquente. Les parents sont plus que jamais appelés à surveiller leur navigation.