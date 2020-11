Aujourd'hui, des milliers d'Algériens vont se rendre aux urnes pour le référendum portant sur le projet de loi sur la révision de la Constitution. Beaucoup sont encore partagés. Le projet comme constaté, ne fait pas l'unanimité. L'Algérie est dans le doute et à quelques heures seulement pour prendre un virage décisif. L'ambiance, à Constantine, ne devrait pas être très différente dans les autres wilayas. Les préparatifs se poursuivent pour la réussite de ce rendez-vous où seul le peuple décidera de l'avenir de ce projet. La police et la Gendarmerie nationales appelées à sécuriser le référendum sont déjà en place. Des mesures strictes ont été prises pour que la population puisse se prononcer, ce 1er Novembre, sur une nouvelle Constitution supposée fonder une «Algérie nouvelle» et répondre aux aspirations du peuple. Dans ce contexte rappelons que le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Changriha, a instruit mercredi dernier, les cadres et le personnel de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures pour sécuriser les centres et les bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que les bureaux mobiles, dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution. Ainsi, comme constaté à Constantine, les services de sécurité sont à pied d'oeuvre. Les centres de vote devant recevoir les citoyens ont été sécurisés. À ce propos, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) «a tracé un plan spécial pour sécuriser les centres de vote lors du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, a indiqué ce corps constitué, jeudi dernier, dans un communiqué. La même source ajoute que la Dgsn a mis sur pied, en coordination avec les partenaires chargés de la sécurité, un plan spécial devant assurer la quiétude des centres et des bureaux de vote déployés sur l'ensemble du territoire national, en vue d'assurer le bon déroulement de ce rendez-vous, à travers la mobilisation d'équipes permanentes au niveau des centres, l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées, et la garantie de la fluidité du trafic routier, en y associant des hélicoptères de la Sûreté nationale, précise la même source. Les citoyens, quant à eux, cherchent toujours des réponses à cette Constitution dont beaucoup n'ont pas été convaincus, notamment après que des partis politiques selon eux, qui ont voulu participer à la destruction de la République, appellent à un vote par un «oui». Pour ce jeune, «rien que pour cette raison, je vais voter ‘'non''».

Il poursuit: «On n'a plus confiance en ces élus et leurs partis, idem pour les formations politiques de tendance religieuse, qui appellent à voter ‘'non'' on est dans une vraie impasse».

Le même jeune ajoute: «Reste le bulletin blanc». Pour cette jeune fille qui votera pour la deuxième fois: «Je garde pour moi mon choix, mais c'est sûr que je vais voter». En sa compagnie, une femme d'un certain âge: «Je ne sais pas si je vais y aller.» Ainsi, même après la campagne, les Algériens sont encore partagés et certains ne décideront que le jour J.