Plusieurs dizaines de personnes relevant des quatre communes de la daïra de Chemini ont protesté hier, devant le siège de l’Assemblée populaire de la wilaya pour interpeller le P/ APW sur le retard accusé dans le raccordement en gaz de ville des foyers de la daïra de Chemini.

Dans une correspondance remise au président de l’APW, en sa qualité de représentant de l’institution, la délégation mandatée par la population, a rappelé que « les citoyens des quatre communes de Chemini tirent la sonnette d’alarme et refusent d’être bernés, eux qui par le biais de la coordination citoyenne ont remis en cause, depuis septembre 2015, la programmation tardive de leur région en raccordement au gaz naturel, et ont lutté depuis, avec acharnement et fermeté, notamment en occupant la rue, jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications ».

« Pour être en harmonie avec vos maintes déclarations ayant trait à la gestion participative des projets dans notre wilaya, les citoyens de notre daïra se sont légitimement impliqués pour booster tout projet de développement et accélérer la cadence d’exécution, notamment celui du raccordement des foyers au gaz naturel et ont affirmé leur volonté d’inciter les entre-

prises de réalisation à aller de l’avant », ajoute-t-on à l’endroit du président de l’APW, qui se trouvait en même moment hospitalisé au CHU de Tizi Ouzou, indiquant au passage que « ces entreprises ont, pour la plupart, sous- traité les travaux, non pas avec des professionnels aux qualifications avérées, mais avec des profanes ignorant même les règles élémentaires du métier ».

« Monsieur le président doit-on admettre que la SDE, suite à plusieurs réunions regroupant les maires, les membres de la coordination et les citoyens, nous ont avancé des promesses et des échéances, inassouvies à présent ? Doit-on admettre que l’une des entreprises retenues a fait l’objet de quatre mises en demeure par rapport au retard accusé, sans toutefois lui appliquer la réglementation en vigueur de résiliation? », autant de questions posées par les citoyens de la région, qui dénoncent « le manque de rigueur de la part de la SDE, La désinvolture des entreprises retenues et de leurs sous-traitants, qui s’imbrique au manque de doigté », qui a conduit à une situation de fait qui se singularise par « le non-achèvement des travaux dans plusieurs lots et le dépassement des délais impartis, le manque flagrant des compteurs de gaz pour les foyers, malgré les promesses avancées par la SDE quant à l’acquisition de quantités suffisantes, la cadence de dotation et de pose des compteurs de gaz est très lente soit quatre compteurs par jour, les périodes d’acquisition des compteurs dépassent parfois trois mois, l’absence de réfection des réseaux d’assainissement et d’AEP détériorés, l’abandon en l’état de trous béants et profonds constituant un réel danger pour les usagers, notamment les enfants et les automobilistes.