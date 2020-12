Une douche froide pour les ennemis de l'Algérie. Le président de la République s'est adressé avant-hier au peuple algérien, dans une vidéo diffusée sur la majorité des chaînes de télévision algériennes, qui a suscité un grand soulagement de la part d'un bon nombre de citoyens. Quelques heures après son apparition, dans le silence du couvre-feu, dans quelques quartiers d'Alger et dans plusieurs wilayas du pays, comme le montrent certaines vidéos postées sur les réseaux sociaux, l'apparition du président a été fêtée à coups de feux d'artifice et de youyous. Un cri d'apaisement qui s'est largement exprimé sur la Toile, où les messages de rétablissement et de bon retour au pays ont eu un effet de renversement des tendances qui avaient précédé cette allocution où les publications penchaient pour les pires des scenarii.

Hormis l'expression de joie, c'est la satisfaction mise en avant par les internautes, de la fin des supputations et des théories du chaos, qui a primé. Il faut dire que durant la période de l'absence du président, les mercenaires de l'information et les snipers des fake news, s'en sont donnés à coeur joie, pour satisfaire les désirs de leurs commanditaires et de leurs employeurs.

Poussant l'outrecuidance à son comble, les chargés de mission de la destruction de l'Algérie, installés sur le sol de l'ennemi, n'ont eu aucun scrupule à annoncer l'incapacité physique du président et le début de la déchéance du pays et de ses institutions, allant jusqu'à évoquer sa mort. Pour le citoyen, le masque est tombé. L'allocution du président de la République a eu le mérite de balayer d'un revers de la main et tourner au ridicule les récentes agressions et attaques contre l'Algérie, notamment celles qui annonçaient un retour à la case départ et à une période de règne sans président, faisant miroiter aux convoitises étrangères et internes, une vacance prochaine de la présidence, synonyme de retour aux options favorables à une période de transition, conformément aux agendas des ennemis de la nation. Mais c'était sans compter sur la détermination du peuple algérien et sa conviction sur les chances d'émergence d'une nouvelle République, où la nouvelle Constitution a d'ores et déjà planté les graines de la confiance et de la transparence. N'en déplaise à ceux qui persistent à dire que c'est l'ancien système qui tente de se renouveler, il est indéniable qu'une Algérie profonde s'est exprimée et a mis en avant son attachement à la souveraineté du pays au-dessus de toute considération, et a démontré qu'en dépit des profondes divergences d'opinions et de positions des acteurs de la scène politique, économique et sociale, que la gouvernance du pays ne peut en aucun cas être dictée par l'extérieur. Ce «ouf» de soulagement exprimé après l'apparition du président, renseigne sur la volonté des Algériens de poursuivre le processus de sortie de crise et la rupture définitive avec les démons du passé.

Une lueur d'espoir qui renaît après un moment de suspense et de crainte de voir le pays basculer encore une fois dans le flou et le doute d'un avenir incertain. C'est toute l'importance d'une base solide pour l'émergence d'un front interne fort, qui se révèle à travers ses réactions qui ont disparu de la vie des Algériens, durant les dernières décennies et qui annoncent, à la grande déception des croque-morts, qui avaient déjà dégainé leur mètre ruban pour prendre les mesures du cercueil de l'Algérie, la poursuite imminente, comme l'avait précisé le président de la République, lors de cette allocution, du processus constitutionnel, des réformes programmées et de l'émergence de la nouvelle Algérie, sous un Etat de droit.