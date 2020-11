C'est un cri d'alarme qu'ont lancé, avant-hier, les citoyens de la ville côtière de Souk El Tenine, sur la côte est de la wilaya de Béjaïa. Ils se désolent de voir un hôpital flambant neuf de ferme, alors que la crise sanitaire est à son paroxysme. Sachant que le bon vouloir voudrait que cette infrastructure ouvre ses portes pour être exploitée en cette période de rebond spectaculaire et inquiétant des cas de Covid-19, ce nouvel hôpital est restée fermé bien qu'en avril dernier les autorités de la wilaya annonçaient son imminente inauguration au même titre que deux autres infrastructures, l'une à Tazmalt et l'autre à Oued Ghir.

Longtemps engagés, ces trois hôpitaux sont dans l'attende d'être achevés pour être réceptionnés et servir dans cette conjoncture sanitaire. La première en la matière sera l'hôpital psychiatrique de Oued Ghir, qui avait reçu la visite du chef de l'exécutif de la wilaya. Le responsable de l'entreprise chargée de la réalisation a été instruit d'achever les petites retouches et réparations qui empêchent la réception de ce projet. Ce projet d'hôpital psychiatrique, dont les travaux sont achevés à 99%, est implanté à Oued Ghir sur un terrain d'une superficie d'environ quatre hectares. Il a une capacité d'accueil de 120 lits. Son architecture a été choisie pour répondre aux besoins des spécialistes de la santé, qui attendent avec impatience cet hôpital pour la prise en charge, la surveillance, l'assistance et l'apport de soins et d'attention nécessaires à une catégorie de malades manifestant des besoins assez spécifiques. L'hôpital de Souk El Tenine n'avait pas été en reste dans cette effervescence pour booster le secteur de la santé. Il ne manquait alors que l'achèvement des travaux de raccordement de l'hôpital au réseau électricité et gaz. Cela fait 5 mois et l'ouverture se fait désirer, notamment lorsqu'on sait que les deux établissements hospitaliers que compte la région Est de la wilaya de Béjaïa, d'Aokas et de Kherrata, sont véritablement dépassés, notamment ces derniers jours, à la faveur de la forte affluence des malades. D'où ces appels incessants des habitants de la commune de Souk El Tenine, aux différentes autorités afin d'accélérer la cadence des travaux dans l'optique de l'ouverture de ladite structure sanitaire dans les meilleurs délais. L'hôpital a reçu récemment un premier lot d'équipements. Toutefois, la date de son ouverture est encore inconnue. L'hôpital de Tazmalt est la deuxième structure sanitaire dont l'ouverture se fait toujours attendre. Ces trois hôpitaux doivent impérativement être équipés en matériels et moyens humains, sans lesquels leur mise en service restera impossible. Pour soulager le CHU et les autres hôpitaux qui se trouvent actuellement saturés.