Quelques jours seulement après la bagarre qui a coûté la vie à un jeune du village d'Akaouj, les citoyens de la commune d'Aït Aïssa Mimoun ont unanimement réagi. Répondant à l'appel du président de l'APC, les comités des différents villages se sont réunis au niveau de la salle de réunion de la mairie pour débattre des voies et moyens et les actions à mettre en oeuvre pour mettre fin à l'insécurité qui règne dans leurs localités et qui arrive parfois à endeuiller des familles.

Hier donc, au niveau de l'APC d'Aït Aïssa Mimoun, l'ambiance était lugubre. Les gens n'étaient pas du tout contents des derniers incidents qui sont survenus dans le village Akaouj où un jeune a été tué par arme à feu suite à une bagarre. Un autre jeune, son ami, est dans encore dans un état comateux au niveau du service des urgences du CHU Nédir Mohamed de la ville de Tizi Ouzou. L'auteur des coups de feu est encore en fuite. Selon nos sources, son véhicule aurait été retrouvé par les services de sécurité qui sont encore à sa recherche.

En effet, hier, la réunion a duré toute la matinée. Les comités de villages ont débattu de la situation délétère qui prévaut sur le territoire de leur commune. Une situation d'insécurité causée, selon eux, par la multiplication des lieux illicites de vente de boissons alcoolisées. Ces commerces incontrôlés se trouvent au lieudit Bouchouba, à proximité du village Akaouj. Aussi, des décisions sont prises et qui sont prêtes à être mises en branle dans les tout prochains jours. L'unanimité a été atteinte chez les villageois qui se sont dit prêts à intervenir.

Après débat, la première mesure prise en commun accord avec le maire Chabane Akli est d'écrire une lettre aux services du wali de Tizi Ouzou. Dans la missive, il sera expliqué au premier responsable de la wilaya, le danger que représente la situation d'insécurité sur les vies et les biens des citoyens. Les villageois réclament ainsi du wali d'instruire les services de sécurité, afin de fermer tous les lieux de débauche qui se trouvent à proximité de leurs villages. La même requête contient un ultimatum d'une dizaine de jours. Si les services de sécurité n'interviennent pas, les villageois se chargeront par leurs propres moyens, afin de faire revenir la sécurité dans leur commune.

Il est à noter que lors de la réunion, le maire s'est montré très disponible à aller plus loin avec les citoyens. Les services de sécurité ont également montré leur disponibilité, afin d'accomplir le travail qui relève, par ailleurs, de leurs prérogatives. Au niveau du village Akaouj, la mort du jeune par arme à feu a provoqué une véritable consternation. La colère couve parmi les villageois qui observent avec inquiétude la multiplication des lieux de vente illicite de boissons alcoolisées à proximité de leur village avec toute l'insécurité qui est son corollaire.

Enfin, rappelons qu'il y a une semaine, une bagarre a éclaté tard dans la nuit aux environs de 4h du matin entre un groupe de jeunes qui portaient des armes. Un jeune en a ainsi fait usage provoquant la mort de son adversaire et de graves blessures à un autre qui se trouve encore dans un état comateux. L'affaire n'a pas encore été élucidée.