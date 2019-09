Les autorités locales au niveau de Draâ Ben Khedda, une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, veulent se débarrasser de la mauvaise image qu’à la ville en matière d’ordures et de déchets ménagers. Une vaste campagne est en cours depuis le départ du maire, limogé par le wali après plusieurs avertissements. Actuellement, la campagne de nettoyage suit son cours avec l’apport des habitants de plusieurs quartiers. La ville de Draâ Ben Khedda est un centre urbain très dynamique. Le commerce est florissant avec des moyens qui attirent de plus en plus de personnes. Son marché des fruits et légumes est connu dans tout le centre du pays. Des citoyens y viennent de toutes les communes de la wilaya de Tizi Ouzou, de Boumerdès, de Bouira et parfois de Béjaïa et d’Alger. Les prix exercés sont attrayants et plus bas que ceux de tous les autres marchés de la wilaya. Draâ Ben Khedda est une des plus importantes villes de la wilaya après la ville des Genêts qui est le chef-lieu. C’est pourquoi donc, après le limogeage du maire, les citoyens ont repris espoir que leur ville retrouve son image de belle bourgade située à la limite des plaines de la Mitidja. Pour accélérer cette dynamique enclenchée, il y a plus de deux mois maintenant, les services concernés ont élaboré une stratégie pilotée par l’administratrice désignée par le wali à la place du maire. Répondre aux revendications des travailleurs de la voirie était l’une des premières tâches à laquelle, la nouvelle responsables était attelée. Une fois le débrayage qui a duré plus de trois mois arrêté, les décharges qui s’entassaient partout étaient le prochain objectif. En effet, les trois mois de grèves des travailleurs de la voirie ont engendré une situation lamentable en matière d’hygiène. Les amas de déchets s’entassaient dans tous les quartiers et sur les trottoirs. Les odeurs nauséabondes rendaient le quotidien insupportable aux habitants de la ville. Après deux mois, les citoyens commençaient sérieusement à avoir peur pour leur santé. Les saletés étaient le terreau favorable aux ma-ladies de tous genres. Au bout de quelques jours, tous les amas ont été collectés et les lieux nettoyés avec de la chaux avec interdiction d’y déposer. La ville respire enfin. Mais cela n’a pas duré longtemps. Les décharges ont réapparu après une semaine seulement. Il fallait, parallèlement à l’interdiction, indiquer d’autres coins pour permettre aux habitants de déposer leurs déchets. Ce qui a été fait avec un renforcement des moyens de collecte comme les bacs. Voyant l’amélioration pointer, beaucoup de citoyens se sont mis de la partie en passant à l’organisation au niveau des quartiers. Des volontariats sont organisés dans de nombreux quartiers pour accompagner les services de la mairie dans leur tâche difficile. Aujourd’hui, la ville est plus propre même avec des améliorations qu’il faudra apporter dans les prochaines semaines. Les populations sont disposées à se mettre de la partie.